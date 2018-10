Illegaal apenvlees gewoon te koop in Brusselse wijk 'Klein-Zaïre'

Vlees van bedreigde diersoorten is opvallend eenvoudig te krijgen in België. Bij een undercoverreportage kon het VRT-programma Pano in Brussel makkelijk de hand leggen op twee stukken apenvlees en een antilope.



Het 'bushmeat' wordt verkocht in de Afrikaanse wijk van de stad, Matonge, ook wel Klein-Zaïre genoemd. Gevolgd met een verborgen camera konden Afrikaanse Belgen in verschillende winkeltjes 'broussevlees' kopen. Gemiddeld ligt de prijs op 50 euro per kilo.



De handel in het vlees is niet alleen een probleem omdat de dieren met uitsterven worden bedreigd. Experts wijzen erop dat er ook ziektes kunnen worden overgebracht: op verhandelde stukken vlees werd bijvoorbeeld monkeypox aangetroffen, een ziekte die in West-Afrika voorkomt. Ook zou er een kleine kans op ebola zijn.



Volgens Pano speelt België een belangrijke rol bij de verspreiding van bushmeat door Europa. Naar schatting worden er jaarlijks via luchthaven Zaventem enkele tienduizenden kilo's bushmeat vanuit Afrika naar Europa gevlogen. Recentelijk werden er nog in Zürich 6 kilo krokodillenvlees en gerookte schubdieren aangetroffen bij een vrouw die via Brussel reisde.



Desalniettemin wordt er op Zaventem nauwelijks aandacht besteed aan het probleem: er is slechts maandelijks een controle en de laatste vier jaar is er niemand voor gestraft.



Bushmeat wordt in Afrika vaak gegeten omdat alternatieven duurder zijn of helemaal niet te krijgen. Veeteelt is moeilijk in het regenwoud.



Volgens de VRT wordt bushmeat door sommigen gezien als een delicatesse, zoals ander wild. Anderen eten het uit nostalgie, omdat ze er in Afrika mee zijn opgegroeid; "zoals een Belg in het buitenland denkt aan thuis als hij frieten ruikt".

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: