Vergiftigde bomen in Diever sterven tak voor tak af (omzagen van 100 jaar oude beuken kost gezin 3500 euro)

Ze torenen hoog boven de daken in het oude centrum van Diever uit, maar lang zullen ze er niet meer staan, de twee imposante rode beuken in de voortuin van het huis aan de Brink 5.Onbekenden hebben de ongeveer 100 jaar oude, reusachtige bomen met gif bewerkt. Langzaam maar zeker, tak voor tak, sterven ze nu. De bewoners, Harro Verkouter en zijn vrouw Yvonne Deege, zien zich gedwongen de beuken te laten omzagen. Dat levert hen, als eigenaren van huis en tuin, ook nog eens een gepeperde rekening op. ,,Een eerste offerte komt uit op bijna 3500 euro.”Deege laat de kleine gaatjes zien die de vandalen minutieus onder in de stammen hebben geboord, drie in elke boom. ,,Daar is het gif ingespoten. Vermoedelijk is dat zelfs meerdere keren gebeurd, ik neem aan als wij een keer niet thuis waren.”Haar man vertelt dat hij vorig voorjaar zelf zag hoe een tak in een van de bomen kaal bleef. ,,Van één kale tak lag ik nog niet wakker. Maar sinds dit voorjaar heeft ook een andere tak in die boom geen blad meer, net als een tak in de andere beuk. We hebben er boomexperts bijgehaald. Onafhankelijk van elkaar wezen die ons op de gaatjes. Die hadden we eerder zelf niet gezien.”Het stel, dat sinds 2004 op deze vredige plek in hartje Diever woont, deed 24 augustus aangifte bij de politie. Verkouter: ,,Maar die zei dat, als wij zelf geen verdachte kunnen aanwijzen, zij niets kunnen doen.” Op aanraden van de experts en een gemeenteambtenaar die poolshoogte kwam nemen, hebben ze deze week een kapvergunning aangevraagd. ,,De bomen zijn nu dus al anderhalf jaar aan het doodgaan. Het zijn enorme bomen, met dikke takken. Stel je voor dat die eraf waaien of dat er een hele boom omvalt, dan zijn wij wél verantwoordelijk.”Ze kunnen alleen maar vermoeden wat de dader(s) heeft bezield om de beuken om zeep te helpen. Overlast misschien van blad en/of wortels? Dan zou de gaatjesboorder wel eens heel dichtbij kunnen zijn, maar bewijzen heeft het stel niet. Verkouter heeft dinsdagochtend op elk van de twee bomen een A4-tje bevestigd waarin hij uit de doeken doet hoe ‘deze schitterende, ongeveer honderd jaar oude bomen slachtoffer van vernieling’ zijn geworden.,,Want straks denken de mensen in het dorp dat wij zelf hebben besloten de bomen weg te zagen. Maar dat is dus niet onze keus geweest.”Op het A4-tje roept hij mensen die mogelijk eerder iets verdachts hebben opgemerkt op om zich te melden. ‘Heeft u iets gezien of gehoord? Iemand die geklaagd heeft over overlast door onze bomen? Meldt het alstublieft aan ons of anoniem bij de politie!’Deege is er naar eigen zeggen nog het meest van geschrokken ‘dat dit kennelijk kan gebeuren in een onschuldig dorpje als Diever’. Haar man merkt op dat hij het vooral erg vindt omdat hij trots was op deze bomen. ,,Daarnaast is het natuurlijk heel vervelend dat we hoge kosten zullen moeten maken om de beuken te laten verwijderen. Ze kunnen de bomen op verschillende manieren weghalen. De offerte van 3500 euro is nota bene voor de goedkoopste oplossing.”