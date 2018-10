6-jarig meisje zorgt voor verlamde vader nadat moeder ze in de steek liet

Een 6-jarig meisje uit China oogst bewondering op sociale media nadat een aantal video’s viraal gingen waarin te zien is hoe ze voor haar verlamde vader zorgt. Tian Haicheng (40) kreeg twee jaar geleden een ongeval en zit sindsdien in een rolstoel.Iets meer dan twee maanden na het ongeluk liet zijn vrouw – met wie hij 7 jaar getrouwd was – hem zitten en ze nam hun zoontje mee. Hun toen 4-jarige dochter Jia Jia bleef alleen achter met haar vader. Sindsdien heeft ze niets meer van haar moeder gehoord. Terwijl ze op school is, letten haar grootouders – allebei oude landbouwers – op de man.Een dagelijkse webcast van vader en dochter heeft intussen bijna een half miljoen fans en video’s van hoe Jia Jia haar papa uit bed helpt, eten geeft en verzorgt, doen de ronde op sociale media.