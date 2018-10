Groningse kickbokser slaat vriendin ziekenhuis in: ze kocht het verkeerde broodje

De Groningse kickbokser Tobias L. (49) sloeg zijn toenmalige vriendin deze zomer op Texel het ziekenhuis in met meerdere vuistslagen. De man, met een eigen kickboksschool in Groningen, is veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf, waarvan 4 maanden voorwaardelijk.



De kickbokser was in juli op vakantie op Texel met zijn vriendin en haar dochtertje. Bij de rechtzitting bleek dat de man zich eraan stoorde dat de vrouw die dag een croissant met ham voor hem kocht, terwijl ze had moeten weten dat hij geen varkensvlees eet.



Later op de dag liepen de gemoederen opnieuw hoog op in een restaurant. Het dochtertje zou niet voor hem opgeschoven zijn en uit woede sloeg hij twee net aan het kind cadeau gegeven ringetjes stuk.



Bij terugkomst in de caravan op een vakantiepark ging het mis. De man sloeg meermaals zo hard met zijn vuist op het gezicht van zijn toenmalige vriendin dat ze gecompliceerde jukbeenbreuken en een diepe snee onder haar oog opliep. De vrouw moet meerdere operaties ondergaan voor het herstel.



L. verklaarde in de rechtbank zich weinig van het voorval te kunnen herinneren, omdat hij veel gedronken had. Volgens het Noordhollands Dagblad geloofde zowel de officier van justitie als de rechter daar weinig van, omdat een ademtest had uitgewezen dat hij niet al te veel had gedronken.



De kickbokser moet ook een schadevergoeding van ruim 2800 euro betalen. 2500 euro daarvan is smartengeld.

Reacties

04-10-2018 11:16:29 venzje

Quote:

omdat hij veel gedronken had. Ik weet natuurlijk niet of dat varkensvleesprobleem van meneer Loasana te maken heeft met geloofsvoorschriften. De meeste religies die moeite hebben met varkensvlees verbieden ook het gebruik van alcohol.



Mag ik aannemen dat deze held inmiddels weer vrijgezel is?



Ik weet natuurlijk niet of dat varkensvleesprobleem van meneer Loasana te maken heeft met geloofsvoorschriften. De meeste religies die moeite hebben met varkensvlees verbieden ook het gebruik van alcohol.

Mag ik aannemen dat deze held inmiddels weer vrijgezel is?

04-10-2018 11:46:51 Roxichu

Quote:

is veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf, waarvan 4 maanden voorwaardelijk.



Veel te kort.



Veel te kort.

: Geloofsvoorschriften of niet, dronken of niet, er is nog steeds geen enkele reden voor zijn aggressie, dat is gewoon kompleet buiten je boekje gaan over een fucking broodje ham.

04-10-2018 12:28:10 venzje

Onze vriend is ook wel een beetje het stereotype van een dubieus macho'tje. Hij is bijvoorbeeld ook hotemetoot bij de outlaw-motorclub No Surrender.



Laatste edit 04-10-2018 12:28

04-10-2018 12:37:43 Mamsie

Ik hoop dat hij niet de vader van dat kindje is. In dat geval kan hij restloos uit hun leven verdwijnen.

04-10-2018 12:51:05 SamuiAxe

Ik hoop dat deze bloedhond zijn school moet opdoeken wegens gebrek aan leerlingen! Ik zou nooit bij zo'n klootzak gaan trainen!



Ik heb 'm op zijn FB pagina even onder uit de zak gegeven, die klootzak!



.



Nee, hij is niet de vader, wees gerust.
Ik hoop dat deze bloedhond zijn school moet opdoeken wegens gebrek aan leerlingen! Ik zou nooit bij zo'n klootzak gaan trainen!

Ik heb 'm op zijn FB pagina even onder uit de zak gegeven, die klootzak!

04-10-2018 13:55:20 omabep

Je kracht misbruiken omdat je geërgerd bent Ik hoop voor die toenmalige vriendin dat dit de eerste keer was dat het gebeurde en niet de zoveelste waar ze niet meer onderuit kon komen als val tegen weet ik veel aan.



: Jij schijnt volledige naam te kennen dus is die L. dan niet een beetje overdreven in dit geval als hij zo'n beroemdheid is onder de kenners?
Je kracht misbruiken omdat je geërgerd bent
Ik hoop voor die toenmalige vriendin dat dit de eerste keer was dat het gebeurde en niet de zoveelste waar ze niet meer onderuit kon komen als val tegen weet ik veel aan.

Erg voor het dochtertje dat ze dit heeft moeten meemaken ik hoop dat ze snel nieuwe ringetjes krijgt uit haar omgeving als troost.

04-10-2018 14:15:48 De Paus

Als deze man moslim is, zijn voor hem zowel alcohol als varkensvlees haram.

Voor zover mij bekend is alleen het Jodendom een godsdienst die het eten van varkensvlees verbiedt, maar die wel het drinken van alcohol toestaat: Lechajim.

Als deze man moslim is, zijn voor hem zowel alcohol als varkensvlees haram.

Voor zover mij bekend is alleen het Jodendom een godsdienst die het eten van varkensvlees verbiedt, maar die wel het drinken van alcohol toestaat: Lechajim.

Maar voordat ik als oude Paus weer eens beschuldigd wordt van antisemitisme, uit de achternaam van de man - zoals die hier onthuld wordt - krijg ik niet de indruk dat deze man van Joodse afkomst is.

04-10-2018 14:40:05 MIADIA

dat is gewoon kompleet buiten je boekje gaan over een fucking broodje ham. Quotedat is gewoon kompleet buiten je boekje gaan over een fucking broodje ham.



dat dus



geen proporties

