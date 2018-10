Dienstplicht wordt voor iedereen: 17-jarige meisjes krijgen brief op de mat

Meisjes die in 2019 zeventien jaar worden, krijgen een brief op de mat dat ze dienstplichtig zijn. De Eerste Kamer heeft vandaag het wetsvoorstel aangenomen.



De jonge vrouwen hoeven niet van de brief te schrikken, de wet is vooral symbolisch. "Het betekent dat de wet geen onderscheid meer maakt tussen mannen en vrouwen als het gaat om het verdedigen van het vaderland", legt woordvoerder bij Defensie Klaas Meijer uit.



In de praktijk verandert er weinig. "De opkomstplicht is sinds 1997 afgeschaft, maar we kennen nog wel een dienstplicht. Iedereen die 17 jaar wordt, wordt ingedeeld in het dienstplichtig bestand."



Zodra de Koning zijn handtekening onder de wet zet, zal de brief niet alleen bij jongens, maar ook bij meisjes van 17 jaar op de deurmat vallen. Zolang de herinvoering van de dienstplicht niet nodig is, hoeven ze niks met de brief te doen.



"De kans is klein dat ze worden opgeroepen, want er moet eenzelfde dreiging zijn zoals in de koude oorlog, dan heb je grote legers nodig. Maar dat is nu niet aan de orde", aldus Meijer.



Na invoering van de wet verandert er bij Defensie niks. "Behalve dat we meer brieven gaan sturen." Al hoopt de organisatie wel dat vrouwen het leger vaker als carrièremogelijkheid gaan zien. "We hebben nu maar tien procent vrouwen in dienst, dat is veel te weinig. We hopen dat dat er meer worden."

Reacties

04-10-2018 10:30:01 venzje

Zo'n dienstplichtbrief heb ik nooit gehad. In het jaar waarin ik zou worden opgeroepen werd de dienstplichtleeftijd verlaagd, zodat mijn hele jaar er tussenuit viel.

04-10-2018 10:31:39 Questyn

Quote:

De jonge vrouwen hoeven niet van de brief te schrikken, de wet is vooral symbolisch.



Jawel, daar struikel ik weer es over een zin. De wet is symbolisch? Hoeveel symbolische wetten hebben we eigenlijk, en wat voor symbolische consequentie kan er aan vast zitten?



Maar goed, ik had wel die brief op de deurmat willen hebben. Ik zou dan waarschijnlijk er serieuzer over nagedacht hebben, om in het leger te gaan.



Aan de andere kant, ben ik blij, dat ik nooit het leger in ben gegaan, maar dat komt omdat ik nu ouder ben, en ietwat meer weet dan toen ik 17 was Jawel, daar struikel ik weer es over een zin. De wet is symbolisch? Hoeveel symbolische wetten hebben we eigenlijk, en wat voor symbolische consequentie kan er aan vast zitten?Maar goed, ik had wel die brief op de deurmat willen hebben. Ik zou dan waarschijnlijk er serieuzer over nagedacht hebben, om in het leger te gaan.Aan de andere kant, ben ik blij, dat ik nooit het leger in ben gegaan, maar dat komt omdat ik nu ouder ben, en ietwat meer weet dan toen ik 17 was

04-10-2018 11:04:03 mithe

De brief zegt niet zoveel, alleen dat je het leger in MOET als ons land in oorlog is.



Ik vind het overigens idioot, als 17jarige heb je nog helemaal niks te zeggen, maar je moet wel voor je land "sterven" als het land dat van je vraagt... @Questyn : waarom zou je door de brief het wel overwegen?De brief zegt niet zoveel, alleen dat je het leger in MOET als ons land in oorlog is.Ik vind het overigens idioot, als 17jarige heb je nog helemaal niks te zeggen, maar je moet wel voor je land "sterven" als het land dat van je vraagt...

04-10-2018 11:16:13 stora

Het was bij ons een sport om in zoveel mogelijk tijd zo min mogelijk te doen en daar ben ik goed in geslaagd @venzje , ik mocht welHet was bij ons een sport om in zoveel mogelijk tijd zo min mogelijk te doen en daar ben ik goed in geslaagd

04-10-2018 12:18:13 Sjaak

Ik heb een leuke tijd gehad als marinier, zowel in Doorn als op Aruba. Alweer 40 jaar geleden inmiddels.

04-10-2018 12:53:09 Emmo

Ik had als leerling van de zeevaartschool vervangende dienstplicht. Als er stront aan de knikker kwam mocht ik opdraven voor verplichte dienst op de koopvaardij.

Hoewel ik ver over de pensioenleeftijd van de marine ben hebben ze me tot nog toe niet vrijgelaten.

Ook leuk is dat ze me officieel ingedeeld hebben bij de zandhazen: de infanterie.



Toch vraag ik mij af hoe de verplichte dienst in zijn werk gaat. Het overgrote deel van de bemanning op Nederlandse schepen is buitenlands. Ik vraag mij nog steeds af hoe een Russische kapitein reageert als de NAVO een conflict zou krijgen met Rusland.

Ik heb daarover vragen gesteld aan een parlementariër. Het antwoord daarop was dat er scheepsruimte ingehuurd gaat worden op de vrije markt.

Dan blijft de vraag over hoeveel vrije markt er overblijft tijdens een groot conflict.

04-10-2018 13:50:10 Questyn



Daarbij heb ik bij vele jongens gezien, dat dat stukje extra opvoeding niet verkeerd was



En die brief, ja, als ik uitgenodigd wordt, ben ik welkom, als ik geen brief krijg, omdat ik vrouw ben, dan krijg ik toch vraagtekens, en voel ik me niet welkom... @mithe : Ik denk dat het eerder te maken heeft met mijn eigen wereldje van toen. Mijn broer moest nog wel dienen, en ik moest maar wat verzinnen om te doen met de rest van mijn leven. Ik had best even een jaartje leger willen hebben, geld verdienen, en nadenken over wat ik verder nog wil gaan doen in het leven.Daarbij heb ik bij vele jongens gezien, dat dat stukje extra opvoeding niet verkeerd wasEn die brief, ja, als ik uitgenodigd wordt, ben ik welkom, als ik geen brief krijg, omdat ik vrouw ben, dan krijg ik toch vraagtekens, en voel ik me niet welkom...

