35.000 sokken voor Alzheimer-onderzoek in vlammen opgegaan

Bij een grote brand in Molenaarsgraaf is de volledige voorraad van Alzheimer SOCKS in vlammen opgegaan. De sokkencampagne werd bedacht om Alzheimer en andere vormen van dementie meer bespreekbaar te maken en een oplossing te zoeken.



De brand brak uit in één van de magazijnen waar de sokken lagen opgeslagen. De voorraad die in vlammen is opgegaan zou zo'n 280.000 euro moeten opleveren.



"We hebben een jaar lang keihard gewerkt aan de campagne van Alzheimer SOCKS 2018 om in september en oktober zoveel mogelijk sokken te verkopen", zegt initiatiefnemer Tjon Chen tegen Editie NL. "Door deze brand zijn we in één klap een gigantisch bedrag voor onderzoek verloren. Dat komt heel hard aan."



Om toch nog geld op te halen voor de ziekte, is besloten om een nieuwe oplage sokken te produceren. Mensen die alsnog een paar bestellen, krijgen deze in november thuis geleverd.



De directeur van Alzheimercentrum Amsterdam laat weten dat hij er het volste vertrouwen in heeft dat deze editie van Alzheimer SOCKS alsnog succesvol wordt.

Reacties

03-10-2018 15:51:55 Cyberficial

Senior lid



WMRindex: 886

OTindex: 7

S Misschien nu de inventaris ook maar eens verzekeren? Zoals elke weldenkende ondernemer gewoon doet?

