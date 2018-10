Rechter geeft koper toestemming om ní­et te kopen

Een unieke zaak in Delaware. De rechter daar gaf een Duits bedrijf toestemming om het Amerikaanse medicijnmaker Akorn níet te kopen. De beurskoers stortte vervolgens in. Het Duitse Fresenius had eerder beloofd om de concurrent voor 4,3 miljard dollar over te nemen, maar kwam er later achter dat de cijfers niet klopten. De directie van de overnameprooi had de boel veel te mooi voorgespiegeld. Daarop stapten de Duitsers naar de rechter en die gaf hen gelijk. Ze mochten afhaken, iets dat nog nooit eerder door een rechter was beslist.

Reacties

03-10-2018 13:18:01 De Paus

S Een heel goede actie van die Duitsers. Meestal wordt er in zo'n geval eerst niet gekocht, en daarna wordt er jaren geprocedeerd over de vraag of de koper van de koop mocht afzien. Nu is er al bij voorbaat een uitspraak van de rechter. Dat scheelt de koper - en ook de frauderende verkopers - bakken met geld die anders in de zakken van de peperdure advocaten zou zijn terecht gekomen.

03-10-2018 13:25:25 venzje

@De_Paus: En er is meteen leuke jurisprudentie gemaakt.

