Belasting niet betaald? Zuigplaat op voorruit

Inwoners van Bonaire, Saba en Sint Eustatius krijgen op een wel heel aparte manier te maken met de Caribische tak van de Nederlandse belastingdienst. Tenminste, als ze structureel weigeren hun autobelasting te betalen. Deurwaarders plakken een ondoorzichtig scherm op de voorruit, waardoor de bestuurder geen zicht meer heeft op de weg.Volgens de belastingdienst weigert een grote groep om aan hun belasting- en betalingsverplichtingen te voldoen. Het gele scherm dat geplaatst wordt bij notoire wanbetalers zorgt ervoor dat een voertuig niet meer gebruikt kan worden tot er betaald wordt.ZuignappenHet scherm wordt met industriële zuignappen op de voorruit van de auto bevestigd. Gaat een bestuurder toch rijden met de auto, dan gaat er een alarm af en wordt een GPS-signaal naar de belastingdienst gestuurd. Die kan dan zien waar de auto zich bevindt en eventueel weer in actie komen.Het middel wordt alleen maar ingezet als waarschuwingen niet meer helpen, benadrukt de belastingdienst.De drie Caribische eilanden zijn speciale gemeenten die sinds 2010 onder direct Nederlands gezag vallen. Het autobezit onder de eilandbewoners is hoog. Acht op de tien huishoudens heeft een of meer auto's, volgens het CBS.