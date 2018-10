Egyptische scholen bannen alle Disney-figuren

De gouverneur van de Egyptische provincie Al Qalyubiyah heeft beslist dat alle Disney-figuren uit de klassen van het kleuteronderwijs moeten verdwijnen. In de plaats daarvan wil hij dat de kinderen tijdens de les letterlijk en figuurlijk kunnen opkijken naar Egyptische “oorlogshelden”.



Egyptische kleuters uit Al Qalyubiyah, een gouvernement in het noordoosten van het land, zullen vanaf dit schooljaar tijdens het rekenen niet meer bijgestaan worden door Mickey Mouse of Donald Duck. Daar heeft de gouverneur een stokje voor gestoken. Alaa Abdul-Halim Mohammed Marzouk vertelde aan de nieuwssite Youm7 dat hij de kinderen wil inspireren met het militaire verleden van Egypte.



“We moeten de beelden van Mickey Mouse en Donald Duck vervangen door foto’s van bekende Egyptische en militaire maartelaars, zodat kinderen naar hen kunnen kijken als rolmodellen”, vertelde de gouverneur. “De cartoonfiguren zijn door Amerika gemaakt, terwijl we zelf nobele figuren hebben die hun patriottisme en liefde voor ons land kunnen vergroten.”



Het Egyptisch ministerie van Onderwijs reageert voorzichtig op de beslissing van Alaa Abdul-Halim Mohammed Marzouk en wacht af om te zien of elke school de orders opvolgt. De regering van president Abdel Fattah al-Sisi, een voormalige generaal, wil het imago van militairen in de Egyptische samenleving wel verbeteren. Zo wordt naar soldaten die omkomen in gevechten met islamistische extremisten verwezen als martelaars. Hun families worden geëerd in officiële ceremonies.

