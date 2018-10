Britse universiteit geeft studenten tips om met sekswerk geld te verdienen

Een Britse universiteit die studenten wilde informeren over sekswerk, krijgt het zwaar te verduren. Tijdens een beurs gaven ze de jongeren onder andere tips om met klanten af te spreken.



Groot-Brittannië staat niet alleen bekend om zijn scones en pubs, maar ook voor haar extreem hoge studiekosten. Die prijs doet het aantal studenten dat aan prostitutie doet steeds meer stijgen. Om de studenten hierin beter te begeleiden liet de Universiteit van Brighton op haar beurs een stand toe van de organisatie ‘Sex Workers Outreach Project’.(SWOP), maar die beslissing werd hen niet in dank afgenomen.



Volgens cijfers zou maar liefst één op de zes jongeren in Groot-Brittannië aan sekswerk doen. Met dat bericht maakte SWOP haar bedoelingen duidelijk. Medewerkers van de organisatie gaven de jongeren advies over hoe ze zich konden beschermen en er werd ook gratis glijmiddel en condooms uitgedeeld.



Hoewel de universiteit en de organisatie de beste bedoelingen hadden, komt er vooral kritiek op het standje.”Ze stellen het voor als een leefbare, zelfs wenselijke levensstijl, bijna alsof je bij het roeiteam zou gaan. Ze azen op de naïviteit van jonge studenten en beseffen niet hoeveel mannen en vrouwen in die sector worden uitgebuit”, aldus activiste Sarah Ditum.



De organisatie probeerde zich in een inmiddels verwijderde tweet te verdedigen. “Steeds meer jongeren doen aan sekswerk. Ze verdienen dan ook onze hulp. We willen studenten ook niet aansporen, maar wel informeren.” Ook de universiteit laat zich uit het lood slaan door de kritiek. “We zijn verbaasd over de heisa. We willen niemand aansporen tot sekswerk, maar bieden wel een ruim gamma aan hulpmiddelen aan voor zij die het moeilijk hebben en op vertrouwelijke basis advies willen.”

Quote:

Hoewel de universiteit en de organisatie de beste bedoelingen hadden, komt er vooral kritiek op het standje. In deze seksuele context op zijn minst een opmerkelijke woordkeus.

