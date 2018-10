Van ouderen tot koffie en van sake tot muziek: het is de Dag van Bijna Alles

Wie dacht dat vandaag een gewone dag is, heeft het helemaal mis. 1 oktober lijkt de dag bij uitstek om stil te staan bij de meest uiteenlopende dingen.



Heb jij vandaag al een lekkere cappuccino gedronken, terwijl je met muziek op de achtergrond uit een escaperoom ontsnapte, waarna je, al denkend aan alle ouderen op deze wereld, onder het genot van een glaasje sake een echoscopie liet maken? Goed bezig! Het is vandaag namelijk de dag van nogal wat dingen. Naast bovengenoemde voorbeelden is 1 oktober namelijk ook de Dag van het Vegetarisme en de Dag van de Architectuur.



In dit drukke feestschema heb je overigens geen tijd voor een sigaretje: vandaag begint namelijk ook Stoptober, de maand waarin rokers massaal proberen geen peuk op te steken. Tegelijkertijd begint de Week van de Opvoeding, de Week van de Toegankelijkheid, van de Biologie en de Valpreventie.



Jules van der Hurk is Creative Director bij Everybody Likes Penguins en herkent de overvloed aan bijzondere dagen. "We hadden ooit het idee om de Dag Zonder Thema in het leven te roepen, maar er was geen dag meer over. Dat zegt eigenlijk wel genoeg", zegt hij tegen Editie NL.



Van der Hurk begrijpt dat voor veel onderwerpen een aparte dag wordt bedacht. "Er zijn veel belangrijke onderwerpen die nooit echt actueel zijn. Een ziekte kun je actueel maken, door er een dag van te maken. Journalisten hebben dan een goed excuus om er aandacht aan te besteden. Je maakt een tijdloos onderwerp op die manier nieuwswaardig."



Toch zouden veel bijzondere dagen ook simpelweg een slimme commerciële zet zijn. "Valentijnsdag is ook ooit gecommercialiseerd en sindsdien kopen we rozen en kaarten", zegt Van der Hurk. "En wat hoort er nou bij Pasen? Tegenwoordig hebben we toch het gevoel dat we iets moeten doen op zo'n dag."



"Van bijvoorbeeld Stoptober snap ik dat het er is, van andere dagen kun je je afvragen wat we er mee moeten. In de meeste andere gevallen zijn het leuk verzonnen dagen om een onderwerp simpelweg in de schijnwerpers te zetten."

Reacties

01-10-2018 19:25:39 stora

Oudgediende



WMRindex: 12.279

OTindex: 1.431

Ik heb regelmatig een dag van lekker nietsdoen. Dat zijn de mooiste dagen

01-10-2018 19:52:08 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 66.985

OTindex: 29.594



koffiedag kon ik aan meedoen, koffie drink ik toch wel regelmatig mensen die dat allemaal serieus nemen, die hebben het er maar druk meekoffiedag kon ik aan meedoen, koffie drink ik toch wel regelmatig

