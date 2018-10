Uber-chauffeuse vervoert minnares naar haar eigen vriend

Het is nooit gemakkelijk om te ontdekken dat je partner vreemdgaat. En al helemaal niet wanneer je zijn scharrel zelf voor zijn deur moet afzetten. Het overkwam Uber-chauffeur en Twitter-gebruiker Msixeela.



Msixeela begon die ochtend nietsvermoedend aan haar werkdag als Uber-chauffeur. Haar vriend had diezelfde dag zijn koffers gepakt om zogezegd zijn zieke moeder in het ziekenhuis te bezoeken. Niet veel later ontving Msixeela een aanvraag voor een rit van de luchthaven naar de stad. Onderweg raakt ze aan de praat met het meisje.



Al snel bleek dat het meisje onderweg was naar haar vriendje, om een paar dagen door te brengen op zijn appartement. Het opgegeven adres was toevallig hetzelfde als dat van haar eigen vriend. Toch viel haar kwartje niet meteen, omdat het om een grote appartementsblok ging. Maar toen Msixeela wat begon door te vragen, bleek al snel dat de man in kwestie geen nobele onbekende was, maar haar eigen partner.

Wat een brutale aap die vriend Zo zie je maar weer, de waarheid onthult zich altijd!

