Trouwstoet in de fout...

Op de mooiste dag van hun leven moest een bruidspaar in Vlissingen toezien hoe een aantal automobilisten in de trouwstoet op de bon werd geslingerd. De luid toeterende trouwstoet leverde zoveel meldingen van overlast op, dat de politie besloot in te grijpen.



Een aantal auto's moest stoppen waarna de bestuurders een bekeuring in ontvangst mochten nemen. De stoet was op weg naar Rotterdam. Om te voorkomen dat er opnieuw overlast zou ontstaan, heeft de politie de colonne begeleid richting de A58. Daar viel de groep volgens de politie uit elkaar.



Het is al de tweede trouwstoet deze maand die voor problemen zorgt in onze provincie. Op 9 september werd een luidruchtige trouwstoet bekeurd in Vlissingen. En voor zover bekend zijn er eerder dit jaar bij de politie ook al twee keer eerder klachten binnengekomen over te luidruchtige trouwstoeten.

02-10-2018 15:19:22 Cubbie

Zijn ze nou helemaal betoeterd?

02-10-2018 15:39:12 Mamsie

Da's op zijn Frans. Daar zijn trouwstoeten ook altijd luidruchtig.

02-10-2018 15:39:33 lonewolf

Ach leven en laten leven. Het is even lawaai maar een minuutje later zijn alweeer ver genoeg weg dat je ze niet meer hoort

02-10-2018 16:30:41 Emmo

In sommige buitenlanden is het gebruikelijk om van de feestvreugde luid toeterend kond te doen.

Het zou mij niets verwonderen als de huwelijksstoet uit voornamelijk "nieuwe" Nederlanders zou bestaan.

02-10-2018 17:50:21 HHWB

T S Staat er weer niet bij dat het om een bepaalde groep gaat. En die groep is niet blank....Jammer hoor, gemiste kans....

