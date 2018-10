104-jarige onderwijzeres terug naar Finsterwolde voor film over haar leven

De documentaire ‘De eeuw van Maria Muller’ is een film over de 104-jarige Finsterwolmer schooljuf Maria Nijlunsing-Muller. De hoofdrolspeelster woont de première bij.Maria Nijlunsing-Muller werd op 28 mei 1914 geboren in Bellingwolde, maar woont vanaf de Tweede Wereldoorlog in Hattem. Volgens de heersende mores is ze oud, 104, maar dat is haar volgens Cees Stolk uit Nieuwolda niet aan te zien. ,,Ze oogt niet broos, maar beweegt zich zonder rollator of stok, door haar huis in Hattem waar ze zelfstandig woont.’’De Verhalen van GroningenStolk maakte voor De Verhalen van Groningen met cameraman Arjan de Graaf en regisseur Ron de Feber een film over het leven van Maria Nijlunsing-Muller. Zaterdag wordt de film in het bijzijn van de hoofdrolspeelster vertoond in Finsterwolde. Als Maria Muller twee jaar is kopen haar ouders het huis van een overleden familielid in Finsterwolde en verbouwen het pand aan de Hoofdweg 121 tot een levensmiddelenwinkel. Vader is timmerman en moeder bestiert de Victoria kruidenierswinkel.Levende haveDe winkel is geen vetpot. Vader Muller doet er van alles bij: koster in de kerk, drager bij begrafenissen en vertegenwoordiger van Turkenburg zaden. Rond hun huis scharrelt allerlei levende have: varkens, kippen, poezen en de hond Tiras. Met de hondenwagen werden de boodschappen rondgebracht. Moeke fokte de biggen op. De haantjes werden geslacht. De geplukte veren werden gebruikt in hoofdkussens.’’Tot haar veertiende doorloopt zij de lagere school. Daarna gaat zij op aandringen van moeder naar de ULO in Winschoten waar zij meteen in klas 2 mag aanschuiven. ,,Ik moest ’s morgens vroeger naar school om extra lessen Engels te volgen. Maar dat ging vlot, talen lagen me wel.’’Baan als onderwijzeresIn 1935 haalt ze haar diploma maar komt niet in aanmerking voor een baan als onderwijzeres. Het zijn de crisisjaren en ouderen gaan voor bij sollicitaties. Na enkele invalbeurten in onder andere Ganzedijk en Ekamp krijgt Maria Muller in februari 1938 een vaste aanstelling. In Finsterwolde krijgt ze de halve tweede en de hele derde klas; 54 kinderen.’’Muller is dertig als ze het huis uit gaat en schooljuf in Tynaarlo en later in Vries wordt. In Vries leert ze Harm Jan Nijlunsing kennen, waarmee ze op 29 oktober 1948 in Finsterwolde trouwt. Dat gebeurde in de herfstvakantie, op vrijdag, de dag waarop trouwen gratis was. ’s Zondags reist het stel met bus en trein naar Hattem waar haar man werkt. ,,De volgende dag ging Harm Jan weer naar school. Ik mocht niet meer, ik was immers getrouwd.’’De première van De eeuw van Maria Muller is zaterdag 6 oktober (15.00 uur) te zien in partycentrum Finnewold, Hoofdweg 110 in Finsterwolde. Maria Muller woont de vertoning bij en hoopt oud-leerlingen te ontmoeten.