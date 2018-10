Lift al 33 dagen kapot: bejaard koppel krijgt boodschappen per koord naar boven gehesen

De lift in een appartementsgebouw in het Antwerpse district Merksem is al 33 dagen kapot, meldt de regionale zender ATV. Het bejaarde koppel Leon en J

Reacties

01-10-2018 14:37:32 Hisoka

Beschikken ze in Antwerpen niet over een intercom met electronische deuropener?

Tevens sneu datze daar geen ah tot aan de keuken hebben.



Wellicht tijd voor een serviceflat. 5 hoog en aanbed gekluisterd lijkt me nu niet optimaal, Ik hoop dat de lift snel weer gemaakt is.

01-10-2018 14:40:30 Emmo

En ik maar kankeren dat de (enige) lift in mijn vaders appartement er in één maand drie keer uit lag. Het kan dus erger.

