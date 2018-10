Wetenschappers creëren zo'n sterk magnetisch veld dat deur uit laboratorium knalt

Onderzoekers van de universiteit van Tokio hebben zo'n sterk magnetisch veld gecreëerd dat de deur van het laboratorium het begaf. De magnetische kracht was 400 keer groter dan die van de gemiddelde luidspreker.



Het doel was om eigenschappen van elektronen te onderzoeken die onzichtbaar blijven onder normale omstandigheden. Daartoe wilden de wetenschappers het sterkste magnetische veld ooit laten ontstaan. Dat hun eigen apparatuur dat niet aankon, kwam niet helemaal als een verrassing. Toch ontstond er veel meer kracht dan ze hadden verwacht.



Hoofdonderzoeker Shojiro Takeyama vertelt dat hij de metalen behuizing had ontworpen om 700 Tesla (T) aan te kunnen. In werkelijkheid bleek er 1.200T aan magnetische kracht in de ruimte te zijn. Ter vergelijking: In een MRI-scanner zit 12T. Door het experiment boog de ijzeren deur van het laboratorium helemaal door en werd hij uit de sponningen getrokken. Daarachter was nog wel een extra ijzeren kast die de klappen opving.



Volgens de onderzoeker is het experiment geslaagd. "Met magnetische velden boven 1.000T leg je een aantal interessante mogelijkheden bloot. Je kunt de beweging van elektronen observeren buiten de materiële omgevingen waarin ze zich normaal bevinden. We kunnen ze dus analyseren op een heel nieuwe manier en zo nieuwe soorten elektronische apparaten onderzoeken. Dit onderzoek zou ook nuttig kunnen zijn voor wie werkt aan kernfusie."



