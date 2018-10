Zet de chocolademelk maar op: Het was de koudste septembernacht in 47 jaar

Pak de chocolademelk en stamppot rauwe andijvie maar uit de voorraadkast, want het is weer koud. Het was in de nacht van zaterdag op zondag zelfs kouder dan de afgelopen 47 jaar in september gemeten is.



Dat meldt Weeronline zondagochtend. In 1971 was het voor laatst zo koud tijdens een septembernacht. Toen werd op weerstations in Winterswijk een temperatuur van -2,2 graden. Zondagnacht was dat in Twente -1,5 graden.



In Amsterdam vroor het nog net niet (rond de 1-2 graden) maar koud was 't zeker. Niet getreurd: vannacht wordt het al iets beter met een graad of zeven. Kan de worst en chocomel weer zo de kast in.



Reacties

01-10-2018 09:52:37 allone













maar ik eet/drink meestal geen stamppot/chocomelk midden in de nacht, dan slaap ik, en een warme deken is genoeg Ik dacht dat ik 's ochtends ijs zag, maar nam aan dat dat niet juist was.. misschien was het toch zo?maar ik eet/drink meestal geen stamppot/chocomelk midden in de nacht, dan slaap ik, en een warme deken is genoeg

01-10-2018 10:05:07 stora









Het lijkt wel een wedstrijd. Se warmste dag, de koudste nacht ,de natste bui.

Proberen ze zo het weer aantrekkelijk te maken?



01-10-2018 10:19:07 Mamsie









Quote:

Het was de koudste septembernacht in 47 jaar



Niks van gemerkt hoor, mijn bedje was warm en behagelijk. Niks van gemerkt hoor, mijn bedje was warm en behagelijk.

01-10-2018 12:53:59 venzje











(Ik reed vroeger regelmatig door de Belgische Kempen. Daar was een groentenverkoper die al kilometers van tevoren dergelijke aanprijzingen op borden langs de weg had gezet.)



Laatste edit 01-10-2018 12:54 @stora : Tijd voor de witste bloemkolen en de kromste bananen.(Ik reed vroeger regelmatig door de Belgische Kempen. Daar was een groentenverkoper die al kilometers van tevoren dergelijke aanprijzingen op borden langs de weg had gezet.)

01-10-2018 13:07:26 botte bijl









en ik maar denken dat Nederland nog bij kwam van de hete zomer

01-10-2018 13:25:30 Emmo









@botte_bijl: We proberen op een courant gemiddelde uit te komen

01-10-2018 13:44:31 botte bijl









@Emmo :

als dat zo zit, dan komt er na deze zomer een Elfstedentocht als dat zo zit, dan komt er na deze zomer een Elfstedentocht

01-10-2018 14:34:29 Emmo









@botte_bijl: Die heb je in Zweden toch elk jaar. Een alternatieve, maar goed.

01-10-2018 15:29:10 stora











Meestal als je zo'n kraampje ziet dan ben je er al voorbij en dan denk je, bij de volgende stop ik wel.

Nu kun je vast bedenken of je wil stoppen. @venzje , dat is wel slim van die man om van te voren al borden neer te zetten.Meestal als je zo'n kraampje ziet dan ben je er al voorbij en dan denk je, bij de volgende stop ik wel.Nu kun je vast bedenken of je wil stoppen.

