Verloren portemonnee na 23 jaar gevonden: eigenaar op zoek naar eerlijke vinder

23 jaar geleden verloor Marco Liefting zijn portemonnee in een park in Heemskerk. Hij deed aangifte, maar nooit werd zijn portemonnee, vol met pasjes van onder andere de bank en de zorgverzekeraar, gevonden. Tot afgelopen week zijn beurs op de stoep voor zijn ouderlijk huis lag. "Ik ben flabbergasted!"Enigszins beschadigd, maar geen pasje ontbreekt in de portefeuille. Hij lag ineens op de stoep voor het huis van zijn ouders. Zijn dochter vond hem daar tijdens een logeerpartijtje bij opa en oma. Hij was door een mysterieuze vinder voor de deur gelegd."Pap, mag ik wat vragen? Ben jij ooit een portemonnee verloren?", vroeg de dochter van Liefting aan de telefoon. Liefting herinnerde zich de verloren beurs, maar dat was 23 jaar geleden. "Stuur eens een foto", was zijn verbaasde reactie.Wie vond de portemonnee?Toen bleek dat de portemonnee inderdaad van hem was, kwam direct de vraag in Liefting naar boven: 'Wie heeft hem gevonden?' "Ik hoop dat diegene zich meldt! Ik ben zo benieuwd waar hij is gevonden. Ik ben flabbergasted!"De rechtmatige eigenaar hoopt in contact te komen met de vinder. Heb jij een idee wie de portemonnee heeft gevonden? Of ben jij de persoon die de beurs uit de bosjes heeft gevist? Liefting komt graag met jou in contact!