Boze man slaat belletjetrekker (13) ziekenhuis in

Vrijdagavond bedacht een 59-jarige man uit De Meern zich geen moment toen een 13-jarige bij hem belletje trok. Hij ging de tiener achterna en sloeg hem met een paraplu.



De verwondingen waren zo ernstig dat de jongen naar het ziekenhuis moest. De politie heeft de boze bewoner gearresteerd.

30-09-2018 17:27:39

Ik kan best wel begrijpen dat je boos word... mijn moeder was zwanger van de jongste en moest de trap af om bij de deur te komen.... maar om iemand het ziekenhuis in te slaan... ach het helpt waarschijnlijk wel, want hij zou dit nooit meer bij deze boze meneer belletje trekken...