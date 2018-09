Schade na bezetting drammende UvA-millennials: alle chocolade geplunderd

Bij een inventarisatie van de schade na de studentenbezetting van het P. C. Hoofthuis in Amsterdam, is gebleken dat er na het forceren en beschadigen van de deuren vooral veel rotzooi is gemaakt. Ook is de kantine geplunderd, meldt AT5.



Wat al wel duidelijk is, is dat volgens de UvA de studenten gebruik hebben gemaakt van de kantine in het pand. "Alle Tony's Chocolonely is bijvoorbeeld weg", verklaart de universiteit. Een woordvoerder van actievoerende studenten was niet bereikbaar voor een reactie.



Of de schade op de krakers verhaald gaat worden, is nog niet duidelijk. Na schoonmaak moet het pand maandag weer open kunnen.

Reacties

30-09-2018 15:55:22 Mamsie

Oudgediende







Quote:

"Alle Tony's Chocolonely is bijvoorbeeld weg"



Nou, die gasten hebben daar een bruin leven gehad, lijkt me. Nou, die gasten hebben daar een bruin leven gehad, lijkt me.

30-09-2018 15:58:52 Lennox

Oudgediende







Als je als bezetter een standpunt hebt waar je daadwerkelijk achterstaat en waar je ook de rest van de wereld van wil overtuigen, dan richt je geen schade aan en steelt ook de kantine niet leeg. Een ware bevlogene zal met dergelijk inhalig en kinderachtig gedrag nooit de indruk willen wekken dat hij daar voor persoonlijk gewin is en op die wijze afbreuk doen aan zijn statement. Neppers dus deze bezetters en alle kosten op hen verhalen zou ik zeggen.





30-09-2018 16:06:32 stora

Oudgediende









Bij bv een stille protesttocht om iets dan hoeven er maar 1 of 2 raddraaiers er tussen zitten en dan krijg je een veldslag met de politie.

Best lastig om grote groepen mensen in toom te houden. @Lennox , er hoeven er maar 1 of 2 te zijn die rotzooi trappen en het karakter van het protest is weg.Bij bv een stille protesttocht om iets dan hoeven er maar 1 of 2 raddraaiers er tussen zitten en dan krijg je een veldslag met de politie.Best lastig om grote groepen mensen in toom te houden.

30-09-2018 18:11:23 merlinswit

Oudgediende







@stora : helaas bleken die lawaaimakers en relschoppers vaak zelf agenten te zijn.

