Gewonde schildpad krijgt Lego-rolstoel om te revalideren

Een Amerikaanse dierentuin heeft wel een heel bijzondere manier gevonden om hun gewonde schildpad weer terug op de been te krijgen: een rolstoel van Lego.De gewonde 'Carolina- doosschildpad' werd in de buurt van de Maryland Zoo in het Amerikaanse Baltimore gevonden met een schild dat aan de onderkant op verschillende plekken was gebroken. Toen de schildpad voor behandeling naar het ziekenhuis van de dierentuin werd gebracht, stonden de dierenartsen voor een uitdaging. "De breuken bevonden zich op zo'n lastige plek dat we iets moesten bedenken zodat de schildpad wel goed kon revalideren waarbij zijn schild niet de grond raakt", zegt dierenarts Ellen Bronson in een verklaring van Maryland Zoo.Met metalen plaatjes en chirurgisch draad werd het schild van schildpad zo secuur mogelijk aan elkaar gemaakt, maar omdat er geen rolstoelen zijn voor schildpadden moest er iets worden verzonnen om het helende schilde van de grond te liften. "We hebben tekeningen gemaakt van een op maat gemaakte rolstoel die ik vervolgens naar bevriende Lego-fan heb gestuurd", zegt Garrett Freass van Maryland Zoo.De tekeningen bleken een succes en een paar weken na de operatie mocht de schildpad plaatsnemen op zijn eigen kleurige Lego-rolstoel. "De schildpad twijfelde geen moment. Hij nam plaats en met behulp van zijn voorpoten wist hij zich meteen binnen en buiten voort te bewegen", zegt Garrett Freass. "Schildpadden kunnen heel goed revalideren als hun schild maar stabiel blijft."