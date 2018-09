Pastoor gaat van kerk abseilen om 100-jarig bestaan te vieren

Het is maar een klein luikje maar hij zit wel op een meter of twintig boven de grond... toch durft pastoor Casper Pikkemaat het aan om vanuit het luikje bovenin de kerk van Mariaparochie naar beneden te gaan abseilen.Pikkemaat zal zaterdag 6 oktober niet de enige zijn: tientallen parochianen en buurtbewoners hebben zich aangemeld om via een smal trapje en onder balken door de gewelven van de kerk te bekijken. Een deel van hen zal de kerk via touwen verlaten. Vanaf deze kant zullen de meesten de kerk nog nooit hebben gezien. Het past allemaal binnen het feestprogramma dat de jubileumcommissie van de Vrouwe van Altijddurende Bijstand heeft samengesteld vanwege het 100-jarig bestaan van de kerk.Het is bijna de kip of ei-vraag: wat was er eerder, de parochiekerk of het dorp Mariaparochie? Ben Weiden: "In 1918 waren er veel parochianen die in de omliggende dorpen ter kerke gingen. Op het kruispunt van de wegen naar Tubbergen, Almelo is begonnen met de bouw van de kerk. En het dorp is daar eigenlijk omheen gegroeid."Nog steeds vervult de kerk een centrale rol in Mariaparochie en Harbrinkhoek. Het is een trefpunt, mensen ontmoeten elkaar in en rond de kerk bij huwelijke en begrafenissen. Weiden: "De betrokkenheid wordt minder. Het kerkbezoek loopt terug en de vrijwilligers raken op leeftijd." Hij betreurt het dat er vanonder af nauwelijks nieuwe aanwas bijkomt.De geloofsgemeenschap van de Mariakerk is niet meer zelfstandig. Ze valt nu met de kerken in Tubbergen, Vasse, Geesteren, Albergen, Reutum en Vriezenveen onder de Pancratiusparochie. Brigitte Holtschlag is vicevoorzitter van het parochiebestuur. Henny Wanschers is voorzitter van de locatieraad. Dat ze nu onder de vlag van een grotere parochie varen, was eerst wennen, vertelt Wanschers. Nu zien ze ook de voordelen.Of de jubileumcommissie met de actie van Pikkemaat onverhoopt meewerkt aan het priestertekort? Wanschers: "Noabers van de kerk zorgen voor matrassen."