Bestuurder krijgt boete omdat hij in Brussel geflitst is met... 914 km/u

Een bestuurder uit Luxemburg heeft een boete gekregen waarop te lezen stond dat hij in Oudergem (Brussel) geflitst was met maar liefst 914 km/u. Die w

29-09-2018 20:02:06

Ik denk dat je aabngifte moet doen tegen de club die het geld int , bv de politie of gemeente .

Want die apparaten horen geijkt te zijn.

De uitkomst wordt gebruikt als feit.

En dan vind ik het lekker makkelijk om te zeggen, het is een foutje.

Maar het is al de tweede keer dat dit gebeurt.

Een overtreder kan die bon ook niet terugsturen met: het is een foutje, sorry.