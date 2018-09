Morbide oproep politie: 'Zorg dat uw donorregistratie in orde is'

Een opvallende oproep op de Facebookpagina van de Politie Amsterdam Zuid-Buitenveldert zorgt vandaag voor wisselende reacties. In het bericht roept de politie fietsers die zonder licht door de stad rijden op om hun 'donorregistratie op orde te hebben'.Niet iedereen op het sociale medium kan het bericht van de politie waarderen. 'Wat een slechte tekst', is een van de reacties. 'Dit is wel een behoorlijke cynische opmerking', laat een ander weten.Toch zijn er ook mensen die het voor de politie opnemen. 'Beetje hard, maar de boodschap komt goed door!', schrijft iemand. 'Zet er een hoge boete op. Zo gevaarlijk en vooral als ze ook nog eens donkere kleding dragen! Respect voor jullie werk!', is weer een volgende reactie.De politie zelf laat onder het bericht weten dat ze het vooral hebben geschreven om door te dringen tot de fietser. 'Misschien... proberen we fietsers zonder licht te bereiken. Maar bedankt voor uw, altijd scherpe, opmerking.'