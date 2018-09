Wonderlijk: gebruik schoonmaakmiddelen maakt kinderen dikker

Er zitten kennelijk ook nadelen aan een schoon huis. Te veel poetsen zou namelijk kunnen leiden tot overgewicht bij kinderen. Door de schoonmaakmiddelen veranderen hun darmbacteriën.



Canadese onderzoekers vergeleken de darmbacteriën van 757 baby's van drie tot vier maanden oud met hun gewicht op driejarige leeftijd. De studie verscheen in vakblad Canadian Medical Association Journal. "We ontdekten dat jonge kinderen die in huizen wonen waar schoonmaakmiddelen minstens eens per week worden gebruikt twee keer zo vaak een verhoogd niveau van de darmbacterie Lachnospiraceae hebben als ze drie tot vier maanden oud zijn. Op driejarige leeftijd was hun BMI hoger dan dat van kinderen die niet zijn blootgesteld aan zwaar gebruik van desinfecterende middelen", zegt professor Anita Kozyrskyj van de Universiteit van Alberta.



Het sterkste verband tussen overgewicht en schoonmaakmiddelen gold voor allesreinigers. Hoe meer er werd schoongemaakt met allesreinigers hoe groter de hoeveelheid van Lachnospiraceae-bacteriën bij kinderen en hoe meer overgewicht er voorkwam. Bij biologische schoonmaakmiddelen werd er geen link gevonden met overgewicht.

28-09-2018 18:02:44 botte bijl









het was al bekend dat kinderen minder weerstand hebben als ze in een al te hygienische omgeving opgroeien, nu dit weer, wat is het volgende

28-09-2018 18:19:17 Emmo









Het is maar goed dat ik geen kinderen heb. Bij mij zouden ze zo mager als een panlat worden.

28-09-2018 18:44:28 Emmo









@stora : Inderdaad. Dat gekke mens komt letterlijk nooit langs om de boel eens op te kuisen

28-09-2018 19:36:20 allone









Allemaal weer in de modder spelen, dus

28-09-2018 19:39:45 stora









@allone , voor veel mensen is dat maar een kleine stap verder. Die eten al als varkens.

28-09-2018 20:15:37 Beesie













Laatste edit 28-09-2018 20:16 Dan neem ik aan dat groene zeep een biologische reiniger is. Bij ons werd vroeger alles geschrobd met groene zeep. Er werd een sopje gemaakt van groene zeep en daar werden de ramen mee gewassen. Daar ging ook nog een scheutje azijn in om de ruiten te laten blinken. En de kleren werden gewassen met Sunlight zeep. En wij waren vroeger niet dik..... Maar wel heel schoon!

28-09-2018 21:23:31 Emmo









@Beesie : Misschien zaten jullie vroeger minder achter een beeldscherm

28-09-2018 21:43:20 Beesie









@Emmo : Klopt en dat werd ook niet schoongemaakt met een allesreiniger. Ik geloof trouwens dat de eerste allesreiniger in Nederland Ajax was...Ghehe, bij ons thuis kwam het niet in huis, wij waren voor PSV, mijn vader werkte bij Philips...

