Kinderen kregen brandmerk tijdens scoutingkamp: 'Ze schreeuwden het uit'

Een jeugdleider (24) van een scoutinggroep in Goes wordt verdacht van het brandmerken van drie kinderen. De kinderen kregen tijdens een zomerkamp, op een kampeerterrein in Belgiƫ, een brandijzer tegen hun rug gedrukt.



De 24-jarige jeugdleider van het kamp, Mark B., staat hiervoor vandaag terecht. Hij wordt ervan verdacht de kinderen zwaar lichamelijk letsel te hebben toegebracht, met voorbedachten rade. B. zou het brandijzer naar het kamp hebben meegenomen, in het vuur hebben gehouden en vervolgens tegen de rug van de kinderen hebben geduwd.



De letters F en N werden in het lichaam van de slachtoffers gedrukt - twee jongens en een meisje in de leeftijd tussen de 12 en 14 jaar. Het is de afkorting van de scoutinggroep waar het gebeurde: Frans Naerebout. De kinderen zouden flink hebben gegild toen ze het brandmerk kregen. Waarom de leider hen toetakelde, is onduidelijk. Het Openbaar Ministerie denkt dat het mogelijk om een ontgroeningsritueel ging.



Opvallend is dat het zomerkamp, dat plaatsvond in augustus van vorig jaar, niet is stopgezet na het incident. De kinderen zijn daarnaast niet naar het ziekenhuis gebracht en tijdens het kamp is er geen arts ingeschakeld.



Ze kregen enkel pilletjes tegen de pijn en een zalfje tegen de wonden. Ze zouden grote blaren hebben gekregen op hun rug.



Pas aan het einde van het kamp kwamen de bestuursleden van de scoutinggroep langs en ontdekten ze wat er was gebeurd. "Ze hebben toen direct actie ondernomen", laat een woordvoerder van Scouting Nederland weten aan RTL Nieuws.



De jeugdleider zou zijn weggestuurd en op non-actief zijn gezet. Dit is hij nog steeds, zegt Scouting Nederland. "We vinden het verschrikkelijk wat er is gebeurd op het kamp. Het gedrag van deze leidinggevende past op geen enkele wijze binnen de uitgangspunten die Scouting Nederland hanteert."



De kinderen hebben blijvend letsel. Hen zou plastische chirurgie zijn geadviseerd. Als de jongen wordt veroordeeld, zal hij geroyeerd worden. Hij mag dan nooit meer activiteiten voor de scouting verrichten.

Reacties

28-09-2018 16:41:37 Emmo

Stamgast



WMRindex: 36.502

OTindex: 19.624

Het is maar goed dat ik niet de vader ben van één van die kinderen.

28-09-2018 16:49:17 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 31.489

OTindex: 65.318

Welke oetlul bedenkt zoiets idioots?

Die gozer lijkt me gevaarlijk gek, hier is geen enkele verontschuldiging voor.

Weerloze kinderen......



28-09-2018 17:15:50 stora

Oudgediende



WMRindex: 12.259

OTindex: 1.429

Quote:

Pas aan het einde van het kamp kwamen de bestuursleden van de scoutinggroep langs en ontdekten ze wat er was gebeurd. "Ze hebben toen direct actie ondernomen", laat een woordvoerder van Scouting Nederland weten aan RTL Nieuws.

De lezing die ik op de radio hoorde was dat na afloop de ouders van 1 of meerdere kinderen tekeer gingen omdat hun kind gewond thuis kwam.

28-09-2018 17:17:49 lonewolf

Erelid



WMRindex: 1.300

OTindex: 918

Quote:



De kinderen hebben blijvend letsel. Hen zou plastische chirurgie zijn geadviseerd. Als de jongen wordt veroordeeld, zal hij geroyeerd worden. Hij mag dan nooit meer activiteiten voor de scouting verrichten



Alleen als ie veroordeeld wordt?



Alleen als ie veroordeeld wordt?

@$&@%&@%&@%&@%* hij zou hoe dan ook geroyeerd moeten worden

28-09-2018 17:59:31 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 66.880

OTindex: 29.559

dat het pas aan het einde van het kamp aan het licht kwam is onbegrijpelijk. kinderen hebben tegenwoordig toch allemaal een mobieltje

28-09-2018 20:18:12 Beesie

Senior lid

WMRindex: 760

OTindex: 1

Wnplts: De Kempen.

@botte_bijl: Zou best kunnen dat ze dat in moesten leveren aan het begin van het kamp. Moet op sommige scholen ook..

28-09-2018 20:21:47 Beesie

Senior lid

WMRindex: 760

OTindex: 1

Wnplts: De Kempen.

Overigens zou ik die man niet meer met kinderen om laten gaan en een gedegen onderzoek van zijn hersens is ook aan te raden...Idioot!

28-09-2018 20:53:07 Barmy

Erelid



WMRindex: 2.630

OTindex: 89

Ik zou m die pook in zn kop uitdrukken

28-09-2018 21:48:34 Beesie

Senior lid

WMRindex: 760

OTindex: 1

Wnplts: De Kempen.

@Barmy : Jezelf tot zijn niveau verlagen....Vind ik nooit een goeie oplossing eigenlijk.

28-09-2018 21:54:39 Beesie

Senior lid

WMRindex: 760

OTindex: 1

Wnplts: De Kempen.

@botte_bijl: Verstand komt met de jaren...

28-09-2018 23:45:07 SamuiAxe

Oudgediende



WMRindex: 5.023

OTindex: 871

@Emmo : @Emmo :

Het is maar goed dat ik niet de vader ben van één van die kinderen.



Goh, heb je dan elders koters rondlopen?



: Mee eens, waarom wachten op een veroordeling? Er uit met die lul!



: @botte_bijl:



Ja ja, allemaal verstandig hoor, maar wat als het inderdaad een van jouw kinderen zou overkomen? Wat dan? Overlaten aan de Politie? Ik zeg je dit, ik ben een vreedzame man, al zeg ik 't zelf, maar als iemand dit bij mijn kleinzoon zou doen dan nam ik hem persoonlijk flink te grazen!



De Politie kan hem dan later oppikken in het ziekenhuis!



Barbaars? Mezelf verlagen tot zijn niveau? Is het nog warm in Nederland??



Iemand die moedwillig kinderen zwaar mishandeld vergelijken met een ouder die daarvoor verhaal komt halen is nog erger dan appels met peren te vergelijken!



Kom op zeg!



, wetende hoeveel jij van je jongens houdt durf ik te wedden dat je door het dolle zou zijn.. Mijn moeder had zo'n gast aangevlogen, op zeker!



.



Goh, heb je dan elders koters rondlopen?

@lonewolf : Mee eens, waarom wachten op een veroordeling? Er uit met die lul!

@Beesie : @botte_bijl:

Ja ja, allemaal verstandig hoor, maar wat als het inderdaad een van jouw kinderen zou overkomen? Wat dan? Overlaten aan de Politie? Ik zeg je dit, ik ben een vreedzame man, al zeg ik 't zelf, maar als iemand dit bij mijn kleinzoon zou doen dan nam ik hem persoonlijk flink te grazen!

De Politie kan hem dan later oppikken in het ziekenhuis!

Barbaars? Mezelf verlagen tot zijn niveau? Is het nog warm in Nederland??

Iemand die moedwillig kinderen zwaar mishandeld vergelijken met een ouder die daarvoor verhaal komt halen is nog erger dan appels met peren te vergelijken!

Kom op zeg!

@Beesie , wetende hoeveel jij van je jongens houdt durf ik te wedden dat je door het dolle zou zijn.. Mijn moeder had zo'n gast aangevlogen, op zeker!

Laatste edit 28-09-2018 23:46

