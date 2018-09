Jonge meisjes in hotpants vervangen ballenjongens, maar daar is niet iedereen mee gediend

Commotie in Italië.Meer bepaald bij voetbalclub Virtus Vicenza. De ploeg schakelde voor de verandering de U16 van de lokale volleybalploeg in om ballen te rapen naast het veld.Da’s op zich natuurlijk niet echt een probleem, ware het niet dat de jonge meisjes in hotpants op het veld verschenen. De voorzitter van de voetbalploeg is ook voorzitter van de volleybalploeg. En hij vond het een goeie manier om zo de volleybalploeg in de kijker te zetten.Het duurde niet lang alvorens er op sociale media heisa ontstond rond de wel erg korte outfit van de meisjes. Maar zelf snapt de voorzitter niets van de hetze. “Het was niet bedoeld om meisjes bloot te stellen aan onverdiende kritiek. Deze kleding wordt ook vaak door de meisjes gedragen in het dagelijks leven”, lezen we op Nieuwsblad.be. “We blijven overtuigd van onze goede bedoelingen met dit initiatief, waarmee we niets anders wilden doen dan de banden tussen de twee ploegen aan te halen.”