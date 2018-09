Varen er in de toekomst grote zeeschepen naar Meppel?

Varen er in de toekomst grote zeeschepen en jachten vanaf de Noordzee naar de haven van Meppel? Wel als het aan provincies, gemeenten en bedrijven rondom het IJsselmeer ligt. Zij legden vandaag hun plannen neer bij de minister om dit voor elkaar te krijgen.



Om de zeeschepen toegang te geven tot het IJsselmeer, moet de Lorentzsluis van de Afsluitdijk bij Kornwerderzand breder gemaakt worden. Daarnaast moeten er diepere vaargeulen gegraven worden in het IJsselmeer. Zo moet er een soort watersnelweg ontstaan in het IJsselmeer.



De toegang van zeeschepen tot de havens rondom het IJsselmeer en iets verder het binnenland in, zoals die van Meppel, moet een flinke economische impuls geven aan de IJsselmeerregio. Daarnaast willen de initiatiefnemers van het bidboek minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat overtuigen met het argument dat goederenvervoer via het water milieuvriendelijker is dan over de weg.



Naar de haven van Meppel, dat samenwerkt met Kampen en Zwolle binnen het gezamenlijke havenbedrijf Port of Zwolle, moeten zogenaamde Grote Rijnschepen gaan varen. De schepen naar Meppel mogen maximaal drieduizend ton wegen en zijn tussen de 95 en 135 meter lang



De overheden en bedrijven willen gezamenlijk een investering doen van 73,5 miljoen euro om de Lorentzsluis te verbreden van 14 naar 25 meter en de vaargeulen aan te leggen. Mocht zij de plannen goedkeuren, dan komt er een nieuwe investering van 110 miljoen euro vanuit het bedrijfsleven. De plannen moeten drieduizend nieuwe banen gaan opleveren.



De provincies die meedoen aan het bid zijn Drenthe, Flevoland, Overijssel en Friesland. Van de gemeenten sluiten Meppel, Zwolle, Kampen, Lelystad, Urk, Súdwest-Fryslân, De Fryske Marren en Harlingen zich bij de plannen aan. Het totale project moet 205 miljoen euro gaan kosten.

Reacties

29-09-2018 09:49:19 allone

Oudgediende



WMRindex: 35.618

OTindex: 66.562



Wat moeten we hier nu weer van denken, Dan zullen ze ook in de Waddenzee een diepere vaargeul nodig hebbenWat moeten we hier nu weer van denken, @Emmo

29-09-2018 12:22:53 Emmo

Stamgast



WMRindex: 36.508

OTindex: 19.632

@allone : @Mamsie :



Meppel wordt nu al aangedaan door binnenvaarders tot 2000 ton door het

Met een maximale diepgang van 3.35 meter zijn coasters net in staat er te komen, maar dan alleen in ballast. Een beetje kuster steekt geladen 5 meter of daaromtrent.

Praktisch zullen die "grote zeeschepen" dan ook bestaan uit de "Wadden en Sontvaarders", die inderdaad een beperkte diepgang hebben.

Ik zie ze het Meppelerdiep nog niet tot 6 meter uitbaggeren. Ze hebben net de Meppelerdiepsluis vernieuwd tot schutsluis, en zijn daarbij uitgegaan van 3,5 meter diepgang. Om dat zowat te verdubbelen zal een heel karwei zijn. @stora : Mijn privéhaven is te bereiken voor zeeschepen met een diepgang van ca 80 cm en een breedte van 2,5 meter.Meppel wordt nu al aangedaan door binnenvaarders tot 2000 ton door het Meppelerdiep Met een maximale diepgang van 3.35 meter zijn coasters net in staat er te komen, maar dan alleen in ballast. Een beetje kuster steekt geladen 5 meter of daaromtrent.Praktisch zullen die "grote zeeschepen" dan ook bestaan uit de "Wadden en Sontvaarders", die inderdaad een beperkte diepgang hebben.Ik zie ze het Meppelerdiep nog niet tot 6 meter uitbaggeren. Ze hebben net de Meppelerdiepsluis vernieuwd tot schutsluis, en zijn daarbij uitgegaan van 3,5 meter diepgang. Om dat zowat te verdubbelen zal een heel karwei zijn.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: