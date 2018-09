Hoe lang kan een spin overleven in de stofzuigerzak?

Als je een spin opzuigt met de stofzuiger, kruipt hij er dan weer uit? En hoe lang kan een spin eigenlijk overleven in de stofzuigerzak?



Het is geen pretje voor een spin om holderdebolder door een stofzuigerslang te vliegen. Als het dier redelijk ongeschonden in de stofzuigerzak terechtkomt, zal het waarschijnlijk zijn uiterste best doen om uit die donkere gevangenis te ontsnappen.



Hoe lang kan een spin overleven?

Als de spin geen weg naar buiten vindt, kan hij makkelijk weken of maanden overleven in de met stof gevulde zak. Goed doorvoede spinnen kunnen hun stofwisseling vertragen en zich op die manier ruim 200 dagen redden zonder eten.

Reacties

28-09-2018 10:44:40 stora

Dus als je een spin opzuigt dan moet je eigenlijk ook vliegen opzuigen.

28-09-2018 11:26:50 Emmo

@stora : Ik denk dat het lastig is om een web te maken in een stofzuigerzak

28-09-2018 11:30:08 GMVersluis

@Emmo : het maken is denk ik het probleem niet. maar elke keer als dat ding gebruikt word kan het beestje weer opnieuw beginnen.

28-09-2018 12:50:14 allone

maar hij kan 200 dagen zonder eten, da's lang @stora : dat lijkt me idd wel zo beleefd

28-09-2018 13:48:15 botte bijl

met kleine beetjes muntolie kun je spinnen uit je woning houden en heb je dat probleem niet

