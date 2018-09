Nieuwe Noord-Hollandse Mozart (12) heeft succes: Metropole Orkest gaat zijn stuk spelen

Een vijftien pagina's lang muziekstuk. Als je het luistert, klinkt het als een compositie uit het wonderbrein van Mozart, Bach of Beethoven. Niets is minder waar. De 12-jarige Casper Groep uit Zaandam heeft het namelijk gecomponeerd. Het Metropole Orkest gaat het stuk binnenkort spelen."Ik vind het heel tof", vertelt Casper, terwijl hij achter de laptop zit waarop hij componeert. "Nooit verwacht dat ik uitgekozen zou worden, maar ik vind het wel heel leuk hoe het is opgepikt. Heel bijzonder ook".Al sinds zijn zesde componeert Casper. Eerst doet hij inspiratie op door bijvoorbeeld gitaar te spelen, daarna duikt hij achter de computer. Met behulp van een speciaal programma kan hij noten op een notenbalk plaatsen. Het progamma kan het resultaat vervolgens afspelen. Meer dan duizend stukken heeft de jonge Casper al gemaakt. Zoals dit stuk, toen Casper negen jaar oud was.Elke dag heeft Groep wel een nieuw idee voor een compositie. En waarom hij hier zo goed in is? De jonge Mozart blijft bescheiden: "Ik zou het eerlijk gezegd niet weten. Het is zo."Tot eind oktober moet Casper nog wachten. Dan gaat het Metropole Orkest met zijn stuk aan de slag. "Dat is wel heel erg tof zeg maar, om te zien dat andere mensen jouw stuk spelen. Dat is wel heel erg speciaal."