Baby heeft haast: vrouw bevalt op bijrijdersstoel in garage OLVG Oost

Een baby is dinsdagochtend ter wereld gekomen op de bijrijdersstoel van een oude Volvo. De kersverse ouders waren al in de parkeergarage van het OLVG Oost (Amsterdam) toen baby Pieter-Jan geboren werd.



Moeder Hanneke (36) kreeg bij aankomst in de parkeergarage zulke erge wee├źn dat zij niet meer uit de auto kon komen. Vader Joris (34) is het ziekenhuis ingegaan om een brancard te regelen. Maar dit bleek mosterd na de maaltijd te zijn omdat de bevalling al begonnen was.



Arts-assistent gynaecologie Hanke Geurts is samen met de vader teruggerend naar de bevallende vrouw. Binnen de kortste keren stond de parkeergarage vol met artsen en medewerkers om de baby in de auto ter wereld te brengen. Baby Pieter-Jan had blijkbaar haast, want binnen acht minuten lag hij op de bijrijdersstoel in de armen van zijn moeder.



Moeder Hanneke kan het bevallen in een Volvo iedereen aanraden. 'Het is een heel degelijke auto, je kunt je goed afzetten. Perfect voor een bevalling dus', zegt ze tegen Het Parool. De bevalling is goed verlopen en de familie kon na wat medische checks in het ziekenhuis terug naar huis.



Het is niet de eerste keer dat er een baby geboren wordt in de parkeergarage van het OVLG. De laatste garagebevalling was in 2009.

Reacties

28-09-2018 09:07:17 venzje

Oudgediende



Ik vraag me af of die oude vulva Volvo leren of skai bekleding had, of dat ze nu naar een andere stofbeklede autostoel op zoek moeten.

28-09-2018 09:23:42 Mamsie

Oudgediende



Quote:

Binnen de kortste keren stond de parkeergarage vol met artsen en medewerkers



Hoeveel artsen en medewerkers heb je nodig voor een wel zéér vlotte bevalling? Is het daar in de verloskamers ook altijd zo'n gedrang? Hoeveel artsen en medewerkers heb je nodig voor een wel zéér vlotte bevalling? Is het daar in de verloskamers ook altijd zo'n gedrang?

28-09-2018 09:43:06 merlinswit

Oudgediende



@Mamsie : Op het moment dat iemand om een brancard vraagt, gaan er heel wat bellen rinkelen. Daarnaast is het een mooi verhaal. En weten zij veel dat (op het moment van binnenkomst) alles goed gaat. Voor het zelfde geldt waren er complicaties. Dan ben je wel blij dat er gelijk een heel team voor je kind en jou klaar staan.

28-09-2018 10:18:01 stora

Oudgediende



Als ik wel eens mee moest naar een eerste hulp dan moesten we altijd lang wachten.

Misschien was het personeel daar ook wel met zijn allen naar de garage gegaan om te kijken hoe een vrouw lag te persen.



28-09-2018 11:23:37 omabep

Oudgediende



@venzje :

Ik vraag me af of die oude vulva Volvo leren of skai bekleding had, of dat ze nu naar een andere stofbeklede autostoel op zoek moeten. QuoteIk vraag me af of die oudeVolvo leren of skai bekleding had, of dat ze nu naar een andere stofbeklede autostoel op zoek moeten. Was ook mijn gedachten, ook als het leer of skai is dan loopt het toch nog via de naden in de stoel dus ze kunnen deze maar beter helemaal vervangen.

28-09-2018 11:39:15 SamuiAxe

Oudgediende



OLVG? Gokje, Onze Lieve Vrouwen Gasthuis? En dat is echt 100% een gokje. Wellicht volgende keer gewoon de eerste keer voluit schrijven? Beetje dom om voetstoots aan te nemen dat iedereen alle afkortingen kent

28-09-2018 11:43:08 allone

Oudgediende



: je hebt het goed, dus zo dom was het niet

AT5 is Amsterdams nieuws, en iedereen in Amsterdam kent het OLVG, bovendien is het voor het verhaal verder helemaal niet belangrijk welk ziekenhuis het was.



Laatste edit 28-09-2018 11:43 @Emmo : brrr @SamuiAxe : je hebt het goed, dus zo dom was het nietAT5 is Amsterdams nieuws, en iedereen in Amsterdam kent het OLVG, bovendien is het voor het verhaal verder helemaal niet belangrijk welk ziekenhuis het was.

28-09-2018 12:44:19 SamuiAxe

Oudgediende



Baby Pieter-Jan

Vader Joris

Moeder Hanneke

Arts-assistent gynaecologie Hanke Geurts

Bijrijdersstoel van een oude Volvo

Het Parool



Allemaal onbelangrijke informatie die voor het verhaal totaal onbelangrijk is.. Net zo onbelangrijk als OLVG..



"Een vrouw is in de parkeergarage van een ziekenhuis bevallen. De vader probeerde snel nog een brancard te gaan halen, maar hij was te laat, zijn vrouw was al in de auto aan het bevallen. Een Arts-assistent gynaecologie was snel ter plaatse en heeft de moeder tijdens de bevalling bijgestaan. Moeder en baby maken het goed"





28-09-2018 13:37:35 botte bijl

Stamgast



@omabep : @venzje :

van al dat persen is de stoel waarschijnlijk ook ontzet. een andere stoel in een gebruikte auto heeft altijd een kleurverschil, dus mogelijk is van al dat persen is de stoel waarschijnlijk ook ontzet. een andere stoel in een gebruikte auto heeft altijd een kleurverschil, dus mogelijk is nieuwe bekleding het verstandigste

28-09-2018 13:40:51 allone

Oudgediende



@SamuiAxe : je zou artikelen moeten schrijven voor WMR je zou artikelen moeten schrijven voor WMR

28-09-2018 13:55:10 venzje

Oudgediende



@botte_bijl: Ik passeerde gisteren een al wat oudere limousine die ook nieuwe bekleding had: hoogpolig oranje pluche. De hele buitenkant van de auto was ermee bekleed.

28-09-2018 13:59:59 botte bijl

Stamgast



@venzje :

hoogpolige dingen aan de buitenkant van een auto zijn niet aan te raden

het verbruik gaat ervan omhoog hoogpolige dingen aan de buitenkant van een auto zijn niet aan te radenhet verbruik gaat ervan omhoog

