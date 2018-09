Bejaarde man vijf dagen na brand levend aangetroffen in zijn kamer

Vijf dagen nadat een brand een Amerikaans rusthuis verwoestte, hebben reddingswerkers een bejaarde man aangetroffen in zijn kamer. Gek genoeg was er niemand die hem als vermist had opgegeven.



Een felle brand maakte een oud herenhuis in Amerika zo goed als onbewoonbaar. In het pand verbleven op het moment 60 bejaarden. Na de ramp werd iedereen geëvacueerd en in veiligheid gebracht. Hoewel hulpdiensten iets later een lijst met alle namen kregen en er verzekerd werd dat alle mensen in veiligheid waren gebracht, bleek er later toch één vermiste te zijn.



Reddingswerkers

Verschillende delen van het huis stonden op instorten waarna de brandweer op inspectie ging. Sommige deuren waren zo verwrongen van de hitte dat ze alleen binnen geraakten met een koevoet. Plots liep er een man naar ons toe”, aldus bouwkundige Allyn Kilsheimer aan CNN. “Hij hoorde ons lawaai maken en begon zelfs grapjes te maken”.



Ik ga nergens heen

“Ik ga nergens naar toe”, grapte de oude man toen reddingswerkers hem naar het ziekenhuis brachten. Gelukkig hield hij aan de brand slechts een kleine verwonding over. Het is voorlopig een raadsel hoe de directie en hulpdiensten de man in het Arthur Capper-huis over het hoofd hebben gezien. De brandweer gaat nog een inspectie uit voeren om zeker te zijn dat er niet nog iemand is achtergebleven. Ook wordt er gekeken dat alle bejaarden veilig zijn ondergebracht. “We controleren of iedereen er nu wel is’”, zegt een gemeenteambtenaar.

Reacties

27-09-2018 17:39:10 stora

Oudgediende



WMRindex: 12.245

OTindex: 1.426

Dat rusthuis heeft dus wel gefaald met hun rampenplan.

27-09-2018 19:13:34 omabep

Oudgediende



WMRindex: 7.789

OTindex: 2.981

Was er nu echt geen verzorgster die deze man in die week miste, zo ongezellig lijkt hij niet. Kun je nagaan hoe begaan ze waren / zijn met de bewoners.Was er nu echt geen verzorgster die deze man in die week miste, zo ongezellig lijkt hij niet.

27-09-2018 19:39:27 stora

Oudgediende



WMRindex: 12.245

OTindex: 1.426

Ik vind het raar dat ze na een week pas reddingswerkers sturen om te kijken en dat die man dan daar gewoon loopt.

Zal die man niet door het raam hebben gekeken.

27-09-2018 21:39:33 stora

Oudgediende



WMRindex: 12.245

OTindex: 1.426

@GroteMop1983 , dus er is geen raam meer. Dan kan je ook niet naar buiten kijken

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: