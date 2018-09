5-jarig jongetje krijgt prive-parkeerplaats voor zijn fietsje

Een 5-jarig jongetje zette een jaar lang elke dag zijn fietsje tegen precies dezelfde lantaarnpaal. Sinds maandagochtend is deze plek speciaal voor de fiets van het jongetje gereserveerd nu er ineens een sticker met een foto van zijn Puky op de paal plakt. "Wat kunnen mensen toch geweldig zijn."Christie Dietz, een Britse culinair journalist die met haar gezin in het Duitse Wiesbaden woont, wist niet wat ze zag toen ze maandagochtend een foto van het fietsje van haar zoon op een lantaarnpaal zag hangen. Met boven de foto van de groene Puky-loopfiets een 'P' en onder de foto 'Only'.Op Twitter laat ze weten dat haar dag vanaf dat moment niet meer stuk kon: "Mijn zoon parkeerde zijn fiets het afgelopen jaar bijna elke dag tegen deze lantaarnpaal. Vanochtend hing deze sticker er. Dit maakte mijn dag. Wat kunnen mensen toch geweldig zijn. Dankjewel, wie dit ook gedaan heeft."Sinds maandag is de tweet van Christie meer dan 250 duizend keer geliket en kreeg de tweet ruim 1300 reacties. Zo is @suz_m zo ontroerd door de actie dat ze weer 'gelooft in de mensheid', zeker omdat de sticker precies op de hoogte van het jongetje is geplakt.In een reactie laat Christie weten blij te zijn dat dit zoveel mensen in Duitsland en daar buiten, raakt. Bovendien is de Britse moeder van plan om een dankbriefje achter te laten op de lantaarnpaal voor de tot dusver anonieme stickerplakkers. "Will keep you posted ;"