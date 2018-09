Voortvluchtige Iranier probeert Groot-Brittannie binnen te komen in limo

Een sluwe crimineel die hoopte via Rotterdam de oversteek naar de Britse stad Hull te kunnen maken, is tegen de lamp gelopen. De voortvluchtige Iraniër deed zich voor als beroemdheid met limousine en privéchauffeur en wilde zo de douane misleiden.De 31-jarige Iraniër Azhin H. en zijn twee chauffeurs kwamen via een veerboot aan wal in Hull. Het plan liep vlekkeloos, tot de politie tijdens een controle ontdekte dat de crimineel in het bezit was van een vals paspoort. Ondertussen is het trio veroordeeld tot 15 maanden gevangenis in Groot-Brittannië, dat meldt de nieuwssite Hull Live.Azhin h. was Iran ontvlucht na beschuldigingen van fraude bij een staatsbedrijf en uitbuiting van jonge vrouwen. Hij riskeerde daardoor de doodstraf. De man blijft echter alles ontkennen. Hijzelf beweert dat hij in Londen werkt als webdesigner. Ook voor zijn vals paspoort heeft de Iraniër een excuus. Zo zou hij het paspoort op zak hebben gehad uit vrees voor de autoriteiten. De man was aanwezig op het trouwfeest van een nicht in Nederland en maakte daarom de oversteek. Het is nog niet duidelijk of hij wordt uitgeleverd aan Iran.