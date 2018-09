Gevangenis moet Zuid-Koreaanse workaholics tot rust brengen

Het werkleven vraagt zoveel van Zuid-Koreaanse werknemers dat ze ervoor kiezen om hun vakantie door te brengen in de gevangenis. Niet omdat ze iets crimineel deden, wel om tot rust te komen.



Het oord van rust, dat de toepasselijke naam ‘mijn inwendige gevangenis’ kreeg, werd in 2008 opgericht. Oprichter Kwon Yong-seok was vroeger zelf een workaholic die als voormalige openbaar aanklager gemiddeld honderd uren per week werkte. “Ik sliep amper, ik at ongezond en ik rookte. Toen was er nog geen plaats waar je je even kon afzonderen van de wereld en negatieve invloeden. Dus ik richtte er zelf eentje op.”



De gevangenis bestaat uit 28 afzonderlijke cellen waar de workaholics tot rust kunnen komen. Er worden ook spirituele oefeningen aangeboden, maar de resterende tijd moeten ze invullen met yoga, lezen en schrijven. Wie het even toch te benauwd krijgt, kan op een paniekknop drukken.



Net zoals in het echte leven moeten de gevangen hetzelfde uniform dragen, mogen ze geen gsm bij zich houden en alle persoonlijke bezittingen opbergen. Workaholics moeten zich ook niet aan luxueuze maaltijd in groep verwachten. Iedereen krijgt zijn eten geserveerd via een luikje in de cel. Ondanks de spartaanse leefomstandigheden zijn de klanten erg tevreden. “Wie hier een tijdje verblijft, zal de buitenwereld als een gevangenis gaan zien en niet de cel waarin ze verbleven”, aldus Kwon Yong-seok aan BBC.



In Zuid-Korea wordt hard werken niet geschuwd. Een gemiddelde werknemer de presteert per jaar maar liefst 2.024 uren. Dat maakt Zuid-Korea het land met het meeste aantal overuren overuren ter wereld. Ook de overheid werkt aan het hoge aantal burn-outs. Zo werd er onlangs beslist om het aantal werkuren in te korten tot 52 uur per week in plaats van 68.

