Pretpark daagt bezoekers uit om 30 uur lang in doodskist te liggen

Heb je altijd al eens in een doodskist willen liggen? Goed nieuws, in Six Flags St. Louis in Missouri kan je dat tegenwoordig doen. Je kan er zelfs 300 dollar mee winnen.



Ter ere van hun jaarlijkse ‘Fright Fest celebration’, daagt het Amerikaanse pretpark zijn bezoekers uit. Wie 30 uur lang in een doodskist kan blijven liggen, maakt kans op 300 dollar.



In totaal mogen zes personen deelnemen aan deze ietwat lugubere uitdaging. Als meerdere personen de uitdaging vervolledigen, zal de prijs verdeeld worden onder de winnaars. Maar klant is koning, dus heeft het pretpark ook regels opgesteld die de uitdaging wat makkelijker maken. Zo mogen de deelnemers een keer per uur naar het toilet, voor welgeteld zes minuten, en voorziet het pretpark eten en drinken. Bovendien kunnen deelnemers hun telefoon opladen. Je kan dus in feite 30 uur lang naar Netflix kijken. Als je wint, maak je niet alleen kans op een geldsom, je krijgt ook de doodskist mee naar huis.

Reacties

26-09-2018 17:09:17 Mamsie









Gaat het deksel ook dicht?

Mag je eruit als je begint te ontbinden?

Zo nee, liggen er geurvreters in de kist?

Vragen, steeds meer vragen.

Maar voor oude mensen is zo'n generale repetitie misschien wel handig.

26-09-2018 17:15:40 Emmo









Quote:

Heb je altijd al eens in een doodskist willen liggen? Nou nee. Dat onderdeel van mijn bucketlist bewaar ik tot het laatst. Nou nee. Dat onderdeel van mijn bucketlist bewaar ik tot het laatst.

26-09-2018 17:17:40 stora











Eten zal mijn opa wel overslaan denk. Ik zou 1 van mijn ouders kunnen opgraven of beter nog 1 van mijn grootouders, die hebben al veel meer ervaring natuurlijkEten zal mijn opa wel overslaan denk.

26-09-2018 17:17:49 Jura6









Er zullen genoeg mensen zijn die er aan mee willen doen maar is die $300 niet een beetje karig?



Geef dan een jaarabonnement weg oid.

26-09-2018 17:19:39 botte bijl









Quote:

Als je wint, maak je niet alleen kans op een geldsom, je krijgt ook de doodskist mee naar huis.

die kist is alvast handig voor later die kist is alvast handig voor later

26-09-2018 17:21:31 Jura6









@botte_bijl: Maar hoe doen ze dat dan als er meerdere mensen 30 uur blijven liggen?

Dat geld delen ze dan eerlijk maar hoe doe je dat met een doodskist?

26-09-2018 17:21:44 Mamsie









@botte_bijl: en vóór die tijd kan je hem als kledingkast gebruiken.

26-09-2018 17:28:56 botte bijl









@Jura6 :

er mogen 6 mensen meedoen en de wedstrijd duurt 30 uur. als ze maar één kist hebben dan duurt het extreem lang, de kans is groot dat ze 6 kisten neerzetten er mogen 6 mensen meedoen en de wedstrijd duurt 30 uur. als ze maar één kist hebben dan duurt het extreem lang, de kans is groot dat ze 6 kisten neerzetten

