CDA-Kamerlid Anne Kuik is nu tering-ambassadeur

Het Groningse CDA-Kamerlid Anne Kuik gaat aandacht vragen voor het wereldwijd bestrijden van tuberculose (tbc), ofwel tering.Ze heeft als eerste Nederlandse parlementariƫr de zogeheten Verklaring van Barcelona ondertekend.Dat is een internationaal document waarmee 2300 politici van over de hele wereld zich inzetten in de strijd tegen tbc, ofwel tering. Aan deze ziekte sterven jaarlijks 1,7 miljoen mensen. Met de ondertekening van het document mag Kuik zich 'tering-ambassadeur' noemen.Het internationale netwerk van politici die de Verklaring van Barcelona ondertekenden kreeg het voor elkaar dat wereldleiders dinsdag in New York praten over de dreiging die tuberculose vormt voor de wereldwijde gezondheidszorg en economie.Vanuit Nederland is het KNCV Tuberculosefonds als toonaangevend internationaal expertisecentrum op het gebied van tuberculosebestrijding nauw betrokken bij deze bijeenkomst.