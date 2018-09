Prikkelarm boodschappenuurtje, maar tijdstip is niet handig

Een goed initiatief, dat prikkelarme boodschappenuurtje bij Albert Heijn in Sint-Michielsgestel, maar van acht tot negen 's ochtends is geen handige tijd volgens een medewerker van instituut Kentalis. ,,Autisten hebben 's ochtends moeite met uit bed komen.''



Druppelsgewijs lopen er mensen binnen. De één uit nieuwsgierigheid om te horen hoe stil het is, de ander zonder erg. ,,O nu je het zegt ja, het was wel stil.''

De Albert Heijn in Sint-Michielsgestel is een van de eerste, zo niet dé eerste supermarkt in Nederland die een dergelijk prikkelarm boodschappenuurtje introduceert.



Tijdens dit uur worden de lichten gedimd, gaat de omroepinstallatie uit en klinkt er geen gebliep bij de kassa. De vakkenvullers houden zich eventjes koest en de cassières stellen minder vragen.



Het was assistent-bedrijfsleider Eva Mennens die met het idee op de proppen kwam. Zij las een artikel over een vergelijkbaar initiatief in Engeland waarbij de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) liet weten dat Nederland ver achterloopt met dit soort initiatieven. Met input van de NVA en van klanten, die een lijst met honderd aandachtspunten aandroegen, kwam het tot de opzet waarmee vanaf deze dinsdagochtend wordt proefgedraaid.



Bij de Albert Heijn in Gestel komen relatief veel mensen met autisme boodschappen doen. Dit vanwege de nabijheid van instituut Koninklijke Kentalis dat onder meer mensen ondersteunt met beperkingen op het gebied van horen en communicatie.



De winkel is tijdens het uurtje voor iedereen toegankelijk. Het personeel levert ook normale service. Medewerkers hoeven bijvoorbeeld niet te fluisteren.



Reacties

26-09-2018 13:16:25 Loek

Oudgediende



WMRindex: 1.756

OTindex: 19.232

heeft niet iedereen moeite met uit bed komen 's ochtends?

tijd lijkt mij eerder onhandig, dat je door de ochtend drukte moet, alle scholieren en mensen die naar werk gaan zijn precies dan op pad.

26-09-2018 13:38:50 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 31.453

OTindex: 65.258



Soms twijfel ik óf ik eigenlijk wel een mens ben! @merlinswit : Ik ben geen ochtendmens maar ook geen avondmens.Soms twijfel ik óf ik eigenlijk wel een mens ben!

26-09-2018 13:51:33 Roxichu

Erelid



WMRindex: 770

OTindex: 6.754





Maar wel een goed initiatief van de supermarkt. Ik denk dat meer mensen daar dankbaar voor zijn dan je je voor kunt stellen! Ik zit op het spectrum maar heb nu niet per se moeite met uit bed komen... Ik denk ook dat dat bij iedere persoon anders ligt, autistisch of niet. Ik vindt het een beetje flauwekul.Maar wel een goed initiatief van de supermarkt. Ik denk dat meer mensen daar dankbaar voor zijn dan je je voor kunt stellen!

