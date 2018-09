Brits café speelt heel de nacht Africa van Toto voor het goede doel

De Amerikaanse rockgroep Toto scoorde met 'Africa' waarschijnlijk hun grootste hit. Na bijna 36 jaar is de hit nog steeds razend populair. Een café uit het Britse Bristol koppelt die populariteit aan het goede doel. Zo zullen ze geld inzamelen door vijf uur lang het nummer te spelen.



'Africa' is met zijn aanstekelijke deuntje en vlotte lyrics een klassieker die al verschillende generaties meegaat. Reden genoeg voor The Exchange in Bristol om iets met die populariteit te doen. Het café zal in de nacht van 30 november van 23.00 uur tot 04.00 uur 'Africa' spelen. De uitbaters willen hun klanten niet voor eeuwig opzadelen met een oorwurm in hun hoofd. Het gaat om een benefietactie voor het goede doel. Dj Michael Savage zal het nummer vijf uur lang spelen. Daarbij kan je je laten sponsoren voor hoe lang je het zal volhouden. Niet verrassend, het idee ontstond twee jaar geleden tijdens een dronken nacht. De opbrengst van de benefietactie gaat naar Temwa, een organisatie die mensen in het noorden van Malawi ondersteunt om zelfvoorzienend te worden.

Reacties

26-09-2018 10:14:21 merlinswit

Oudgediende



WMRindex: 3.739

OTindex: 2.915

) Dat soort sponsor acties kan ik prima aan mee doen. Goed boek mee, en ik hoor helemaal niets meer. (vaak tot ergenis van mn lief

26-09-2018 10:37:46 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 31.453

OTindex: 65.258

Het is dat ik dit liedje gegoogeld heb anders zou het ik nooit gehoord hebben.

26-09-2018 10:45:55 Roxichu

Erelid



WMRindex: 770

OTindex: 6.754

Heb het nummer altijd leuk gevonden, maar om dat nu 5 uur long te horen... Das ongeveer 70 keer.

26-09-2018 10:49:52 allone

Oudgediende



WMRindex: 35.576

OTindex: 66.524





: ik moest het ook goochelen, het klinkt idd niet slecht, maar ik heb het toch niet helemaal beluisterd @Roxichu : t is wel voor het goede doel, hè @Mamsie : ik moest het ook goochelen, het klinkt idd niet slecht, maar ik heb het toch niet helemaal beluisterd

26-09-2018 10:58:27 Roxichu

Erelid



WMRindex: 770

OTindex: 6.754





@Mamsie :

Wordt vaak gedraaid op de radio nog steeds. @allone : Ja dat klopt, maar dan die ik liever 5 uur lang iets anders voor het goede doel. @allone : Jullie kenden m nog niet? Is echt een klassiekerWordt vaak gedraaid op de radio nog steeds.

26-09-2018 11:09:00 allone

Oudgediende



WMRindex: 35.576

OTindex: 66.524

(en gaat over Afrika..)

.. Ik luister nooit naar de radio.. @Roxichu : ja, je zou ook iets anders kunnen doen voor het goede doel, maar dit trekt natuurlijk wel de aandacht(en gaat over Afrika..).. Ik luister nooit naar de radio..

26-09-2018 11:31:12 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 31.453

OTindex: 65.258

@Roxichu : Ik denk dat ik naar andere radiozenders luister dan de meeste mensen.

26-09-2018 11:37:39 stora

Oudgediende



WMRindex: 12.225

OTindex: 1.422



Reclame maken kost ook veel geld.

Maar nu ze dit hele bekende nummer hebben gekozen heeft het blijkbaar in alle kranten gestaan. Zelfs wij weten het.

Dus gewoon een slimme zet. Het is ook de bedoeling dat de mensen weten dat er een actie is en dat ze kunnen doneren.Reclame maken kost ook veel geld.Maar nu ze dit hele bekende nummer hebben gekozen heeft het blijkbaar in alle kranten gestaan. Zelfs wij weten het.Dus gewoon een slimme zet.

