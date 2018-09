Voetbalclub Zwammerdam vraagt inwoners om meer baby's

Inwoners van Zwammerdam moeten aan de bak om de vergrijzing tegen te gaan. Dat is de boodschap die de plaatselijke voetbalvereniging wil uitdragen met een ludieke rompertjesactie.



VV Zwammerdam, 70 jaar geleden opgericht, wil dat de inwoners gaan zorgen voor meer baby's. De club heeft daarom alvast luierpakjes laten bedrukken voor toekomstige leden. Wij noemen het dorp tijdelijk Zwangerdam", zegt Jaap Peters, voorzitter van de voetbalvereniging.



De belangenvereniging van het dorp heeft er bij de gemeente Alphen aan den Rijn, waar Zwammerdam onder valt, op aangedrongen dat er 60 tot 100 nieuwe woningen moeten komen voor mensen van 18 tot 35 jaar om het dorp vitaal te houden.



Maar de gemeente moet op haar beurt met de provincie Zuid-Holland overeenstemming zien te bereiken over nieuwbouw. Nieuwe huizen mogen namelijk niet ten koste gaan van het groene karakter van het dorp.



Peters: "Als we nu toch nog minstens vijf jaar moeten wachten op woningbouw, moeten we zelf maar wat doen in de tussentijd." Alvast nieuwe aanwas kweken, dus.



Tien jaar geleden zaten er nog 260 kinderen op basisscholen in het dorp. Nu zijn dat er nog maar 102. "Sinds 1984 zijn er geen nieuwbouwwijken meer neergezet en ook nauwelijks huizen gebouwd. En dat merk je 35 jaar later", zegt Peters. Zwammerdam heeft volgens de eigen inwoners behoefte aan betaalbare koopwoningen voor starters en nieuwe huurhuizen.



Dat er iets moet gebeuren om te voorkomen dat het dorp leegloopt, staat wel vast voor Peters. "Er is hier ooit een tijd geweest dat er misschien wel vijftig winkels waren. Nu is dat er nog maar één, een bakker", zegt hij tegen Omroep West.



Het dorp telt volgens de laatst bekende cijfers 1910 inwoners; de afgelopen vijf jaar is er 1 persoon per jaar bij gekomen. Net niet de helft van de Zwammerdammers is boven de 45.

