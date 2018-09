Geen seks bij Apple: koers Netflix omhoog

De streamingsdienst van Apple blijkt toch niet echt concurrentie voor Netflix, waar eerder door beleggers voor was gevreesd. Apple gaat, volgens The Wall Street Journal, voor zogenaamde 'high quality' shows. Geen seks of geweld in de series van Apple en daar waren de aandeelhouders van Netflix wel blij mee: de beurskoers won 2,3 procent. De streamingsdienst is weer meer dan 160 miljard dollar waard op de beurs. Al moeten ze bij Netflix nog steeds wel rekening houden met een hele trits aan concurrenten, die ook met een eigen streamingsdienst komen.

Reacties

26-09-2018 08:33:20 lonewolf

Erelid



WMRindex: 1.298

OTindex: 918

Ze moeten gewoon 1 dienst hebben die alles heeft of meerdere die bijna alles hebben. Kijk naar spotify en consorten. De muziek industrie heeft het eigenlijk al door

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: