Het Peerd van Ome Loeks is weg, Groningen verbijsterd

Het Peerd van Ome Loeks is weg. Het beeldhouwwerk staat niet op zijn plek voor het Hoofdstation van Groningen. Het bekende beeld is van zijn sokkel gehaald. De gemeente, de eigenaar, staat voor een raadsel.Een man die anoniem RTV Noord heeft gebeld, zegt dat hij het beeld ontvoerd heeft bij wijze van protestactie. Het paard zou "ergens in de provincie" staan.Hij is het niet eens met het plan van een "paar popiejopies" om het Peerd te verplaatsen. Hij zou het beest met een hooglader van de sokkel hebben laten halen. Kraanbedrijf Wagenborg Nedlift bevestigt dat het het beeld heeft weggehaald maar zwijgt over wie de opdrachtgever is. Gevraagd of het bedrijf daarmee niet meewerkt aan diefstal is het antwoord: "Wij stelen niks."De verdwijning volgt zo'n twee weken na het voorstel van de politieke partij 100% Groningen om het beeld een andere plek te geven. "Als je echt trots bent op dit beeld, dan moet je hem op een zichtbare locatie zetten. Midden in de binnenstad", zei lijsttrekker Marjet Woldhuis toen.Woldhuis zegt nu niks te weten van de verdwijning. "Ik krijg een hartverzakking! Het zou een mooie campagnestunt geweest zijn hè? Maar ik weet van niks."Ook de gemeente Groningen en het onderhoudsbedrijf staan voorlopig met de mond vol tanden. Ze proberen uit te zoeken wie het weggehaald heeft en waarom.Het Peerd is in 2007 op het stadsbalkon voor het Groningse Hoofdstation geplaatst. De NS wilde het paard per se met het hoofd richting station zetten. Reizigers zouden zo niet het paard in de kont kijken.Het beeld is in 1959 gemaakt door de Amsterdamse kunstenaar Jan de Baat. Het kunstwerk dankt zijn naam aan een Gronings volkswijsje met de beginregel Peerd van Ome Loeks is dood.