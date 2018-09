Agenten uitgescholden na ongeval op A15: 'ga met je schijtsalaris ergens anders buiten spelen!'

TIEL - Agenten zijn zaterdagavond uitgescholden tijdens de afhandeling van een ongeval op de A15 bij Tiel.



Ter hoogte van de sluizen was een caravan geschaard. De snelweg was hierdoor op dit punt volledig geblokkeerd en al snel ontstond er een file.



Tijdens de bergingswerkzaamheden zette de politie diverse agenten in om het verkeer van de A15 af te begeleiden. Maar dit werd blijkbaar niet door iedereen gewaardeerd; meerdere personen reageerden met boze opmerkingen of scholden de agenten uit.



De agent geeft op Instagram een kleine bloemlezing van de verwensingen:



Hey teringwout bedankt voor het vergallen van mijn avond nu kom ik te laat!



Hey klojo wat sta jij nou te zwaaien hier laat mij er gewoon door ik moet naar Nijmegen



Waarom heb je geen omleiding aangegeven met borden joh, doe eens je werk



Ga jij met je schijtsalaris ergens anders buiten spelen joh



Volgens de agent krijgt hij de laatste tijd vaker een grote mond van weggebruikers terwijl hij zijn werk doet.

Reacties

24-09-2018 18:18:15 stora

Oudgediende



WMRindex: 12.212

OTindex: 1.422

Ik vind dat agenten in dat soort situaties gebruik mogen maken van beledigen van een ambtenaar in functie.

Als er een ongeluk is dan mag je best blij zijn dat je er niet bij betrokken bent. Voor hetzelfde geld reed je ernaast en zat je ook in de shit.

Er zullen genoeg eikels zijn die vlak naast een zwaargewonde op de weg er langs willen met hun wagen.

Heel respectloos vind ik dit en degene die dit vrijheids van meningsuiting durft te noemen die weet niet eens wat echte vrijheid is.

24-09-2018 18:24:40 stora

Oudgediende



WMRindex: 12.212

OTindex: 1.422



Zometeen doet @De Paus de zegen urbi et orbi. @Mamsie , halleluja.Zometeen doet @De Paus de zegen urbi et orbi.

24-09-2018 18:34:48 SamuiAxe

Oudgediende



WMRindex: 4.985

OTindex: 867

Al die gasten zijn tuig, nergens respect voor. Nederland gaat naar de gallemiezen

24-09-2018 18:39:00 stora

Oudgediende



WMRindex: 12.212

OTindex: 1.422

@SamuiAxe , nee hoor, want de meeste mensen volgen de aanwijzingen van de agenten op.In de kranten lees je altijd over kleine groepen uitschot.

24-09-2018 18:42:52 SamuiAxe

Oudgediende



WMRindex: 4.985

OTindex: 867





Heb jij daar pakweg 25 jaar geleden ooit van gehoord? Ik niet, en ik weet haast zeker jij ook niet @stora : Toch zijn dit IMHO wel degelijk tekenen aan de wand. Het is niet enkel het uitschelden van Politieagenten maar ook het hinderen van hulpdiensten zoals ambulances an de brandweer.Heb jij daar pakweg 25 jaar geleden ooit van gehoord? Ik niet, en ik weet haast zeker jij ook niet

24-09-2018 18:47:43 stora

Oudgediende



WMRindex: 12.212

OTindex: 1.422



Wat ik wel vanochtend in een radioprogramma hoorde was dat er een paar jaar geleden zoveel gedoe was met Marokaanse jongeren.Bv toen in Gouda.

Marokaanse jongeren kwamen 3 x vaker(als ik het goed heb) in aanraking met de politie als jongeren met Nederlandse ouders.Maar nu is dat verschil al veel minder en over een jaar of 5 is het gelijk. Dus dat geeft de burger moed @SamuiAxe , ik ook niet.Wat ik wel vanochtend in een radioprogramma hoorde was dat er een paar jaar geleden zoveel gedoe was met Marokaanse jongeren.Bv toen in Gouda.Marokaanse jongeren kwamen 3 x vaker(als ik het goed heb) in aanraking met de politie als jongeren met Nederlandse ouders.Maar nu is dat verschil al veel minder en over een jaar of 5 is het gelijk. Dus dat geeft de burger moed

24-09-2018 18:49:53 SamuiAxe

Oudgediende



WMRindex: 4.985

OTindex: 867

@stora : Het bevestigt enkel wat ik opmerkte: Nederland gaat naar de gallemiezen..

24-09-2018 18:59:34 stora

Oudgediende



WMRindex: 12.212

OTindex: 1.422

@SamuiAxe ,

Het is net als op mijn werk, na een beroerde klant komen er weer volop leuke en gezellige mensen binnen.

En zo is het in de BV Nederland ook. Tuig hou je altijd. Maar de meeste mensen zijn goed te pruimen. @Emmo , nee hoor.Het is net als op mijn werk, na een beroerde klant komen er weer volop leuke en gezellige mensen binnen.En zo is het in de BV Nederland ook. Tuig hou je altijd. Maar de meeste mensen zijn goed te pruimen.

24-09-2018 21:05:13 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 9.675

OTindex: 11.008

S @stora :

, halleluja.

Zometeen doet @De Paus de zegen urbi et orbi. Quote @Mamsie , halleluja.Zometeen doet @De Paus de zegen urbi et orbi.



Hier ben ik al Op veler verzoek: Urbi et orbi. Vergeet niet na afloop van deze zegen even wat geld in de kerkenzakjes te stoppen. Hier ben ik alOp veler verzoek: Urbi et orbi. Vergeet niet na afloop van deze zegen even wat geld in de kerkenzakjes te stoppen.

24-09-2018 23:38:54 GroteMop1983

Oudgediende



WMRindex: 5.280

OTindex: 7.470





: zo kun je het ook zien, maar je kunt het ook zien als: de rotte appels verpesten het altijd voor de mooiere.

@SamuiAxe : @Emmo : Komt omdat er alleen nog maar naar die mobieltjes (wat zijn morieljes nou weer stomme autocorrectie??? ) wordt gestaard een fatsoenlijk gesprek is er zelden. @De Paus: welke zakjes? @stora : zo kun je het ook zien, maar je kunt het ook zien als: de rotte appels verpesten het altijd voor de mooiere.Komt omdat er alleen nog maar naar die mobieltjes (wat zijn morieljes nou weer stomme autocorrectie???) wordt gestaard een fatsoenlijk gesprek is er zelden.

25-09-2018 00:13:25 SamuiAxe

Oudgediende



WMRindex: 4.985

OTindex: 867





Ik moest verdomme nog an toe zowat elk woord verbeteren! Dat stomme ding maakte niet enkel suggesties, hij 'verbeterde' continu mijn teksten! Wat een ellende was dat zeg! @GroteMop1983 : Ik was vandaag onderweg van Maleisië naar Thailand en moest dus noodgedwongen het e.e.a. op mijn mobieltje inkloppen, iets wat ik normaliter nooit doe.Ik moest verdomme nog an toe zowat elk woord verbeteren! Dat stomme ding maakte niet enkel suggesties, hij 'verbeterde' continu mijn teksten! Wat een ellende was dat zeg!

25-09-2018 00:21:28 GroteMop1983

Oudgediende



WMRindex: 5.280

OTindex: 7.470

) en inderdaad op mijn telefoon en computer is die autocorrectie ook voortdurend aan het kl*en. Ik blij als ik even niet aan de foon of achter de computer moet zitten. Dan zullen we het ook maar niet hebben over het broekzak-bellen. @SamuiAxe : onze aai-foons (van mij en mijn vriend) slaan voortdurend op hol. Siri springt iedere keer spontaan aan als we de naam van een van onze katten roepen (ook wel s gehad dat Siri spontaan aansprong toen we bij familie op bezoek waren) en inderdaad op mijn telefoon en computer is die autocorrectie ook voortdurend aan het kl*en. Ik blij als ik even niet aan de foon of achter de computer moet zitten.Dan zullen we het ook maar niet hebben over het broekzak-bellen.

25-09-2018 00:30:55 SamuiAxe

Oudgediende



WMRindex: 4.985

OTindex: 867





Autocorrectie staat uit op de pc, wél onderstreept hij in rood de woorden waarvan hij denkt dat ze fout zijn, (Nederlands & Engels). Maar meer doet hij niet, ik kan het naar believen negeren.. En zo wil ik het hebben. Ik ben verdomme de baas over mijn teksten!! @GroteMop1983 : Als ik hier op m'n eilandje weg moet dan laat ik ofwel mijn telefoon thuis, of ik gebruik hem als music-player. Ik bel eigenlijk nooit en mijn vrienden weten dat ze mij beter via FB (Messenger), kunnen bereiken.Autocorrectie staat uit op de pc, wél onderstreept hij in rood de woorden waarvan hij denkt dat ze fout zijn, (Nederlands & Engels). Maar meer doet hij niet, ik kan het naar believen negeren.. En zo wil ik het hebben. Ik ben verdomme de baas over mijn teksten!!

25-09-2018 00:36:07 GroteMop1983

Oudgediende



WMRindex: 5.280

OTindex: 7.470

@SamuiAxe : Helpt ook als je je telefoon even uit je zicht houdt. Doe ik altijd als ik aan het werk ben, anders word ik ook afgeleid door dat ding. Helpt ook als je je telefoon even uit je zicht houdt. Doe ik altijd als ik aan het werk ben, anders word ik ook afgeleid door dat ding.

25-09-2018 00:40:47 SamuiAxe

Oudgediende



WMRindex: 4.985

OTindex: 867

@GroteMop1983 : Hoef ik niet, hij staat normaliter naast me op het bureau op de oplader, geen afleiding voor mij. Ik heb sowieso een pesthekel aan die dingen

25-09-2018 00:47:32 GroteMop1983

Oudgediende



WMRindex: 5.280

OTindex: 7.470

@SamuiAxe : Ik heb een haat-liefde-verhouding met dat ding. Handig als je m bij je hebt, raak in paniek als ik m vergeten ben en heb een hekel er aan als het afgaat op momenten dat het niet uitkomt. Mijn familie aan moeders kant heeft een eigen app-groep om de tien seconden gaat mn telefoon af omdat 1 van mn verre familieleden op een foto wil reageren waarop gegeten wordt. Ik heb een haat-liefde-verhouding met dat ding. Handig als je m bij je hebt, raak in paniek als ik m vergeten ben en heb een hekel er aan als het afgaat op momenten dat het niet uitkomt.Mijn familie aan moeders kant heeft een eigen app-groep om de tien seconden gaat mn telefoon af omdat 1 van mn verre familieleden op een foto wil reageren waarop gegeten wordt.

25-09-2018 00:52:18 SamuiAxe

Oudgediende



WMRindex: 4.985

OTindex: 867





Ik doe het zeer zelden, enkel als Wan een zeer speciaal gerecht heeft gemaakt. Maar ik herken 't wel. Ik ging uit zo'n groep lieverd, zeker weten @GroteMop1983 : Hahahaaaa! Dat is een echte FB bezigheid! Foto's plaatsen van het vreten dat op tafel staatIk doe het zeer zelden, enkel als Wan een zeer speciaal gerecht heeft gemaakt. Maar ik herken 't wel. Ik ging uit zo'n groep lieverd, zeker weten

25-09-2018 01:03:10 GroteMop1983

Oudgediende



WMRindex: 5.280

OTindex: 7.470





Laatste edit 25-09-2018 01:04 @SamuiAxe : Ik ben niet uit de groep gegaan, omdat die app mij herinnert aan de verjaardagen in de familie en ook omdat ik er eigenlijk ook wel de lol van in zie.

25-09-2018 01:33:55 SamuiAxe

Oudgediende



WMRindex: 4.985

OTindex: 867

@GroteMop1983 : Tsja, dan moet je ook niet mopperen hé? Eigen keuze geweest

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: