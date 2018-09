Vader (34) sterft na zware niesaanval

Een Australische man is gestorven nadat hij een zware niesaanval kreeg. Zulke aanvallen overkwamen Paul Doe (34) wel vaker en daarom was zijn echtgenote Belinda niet meteen gealarmeerd toen het op 2 september opnieuw het geval was.



Zondag 2 september was Vaderdag in Australië en Doe had er enorm naar uitgekeken. Het was nog maar de tweede keer dat hij het vierde sinds de geboorte van het zoontje van het koppel, Travis (18 maanden). De dag verliep echter anders dan gedacht.



Het gezin was zondagmorgen thuis in Hunter Valley toen Paul opeens vreselijk begon te niezen. Dat gebeurde wel vaker, dus zijn echtgenote was niet meteen verontrust. Travis hoorde zijn papa te keer gaan en rende naar de deur om hem te begroeten. Maar toen hij daar aankwam, liet zijn vader zich niet zien. Belinda keek door het vliegenraam en zag dat haar man op de grond lag met zijn ogen dicht.



In de veronderstelling dat Paul hen voor de gek hield, ging ze naar binnen en terwijl ze dichterbij kwam, merkte ze dat er toch iets mis was. Paul was bewusteloos. Ze belde meteen de hulpdiensten en die probeerden nog een uur om hem te reanimeren, maar zonder resultaat. De man stierf.

Reacties

24-09-2018 15:37:28 merlinswit

Oudgediende



WMRindex: 3.733

OTindex: 2.915

Ging hij dood door het niezen, nieste hij door een achterliggend probleem of heeft hij een kwaal die dodelijk is en niets met niezen te maken heeft? Hier zegt het artikel echt helemaal niets over.

24-09-2018 15:41:54 klok

Erelid



WMRindex: 2.024

OTindex: 81

T S



Heeft hij een spatader gekregen door het niezen, is er iets anders geknapt, of is ie gestikt in iets?

Zo zou je wel uren lang kunnen speculeren... @merlinswit : Het artikel is hier inderdaad erg vaag overHeeft hij een spatader gekregen door het niezen, is er iets anders geknapt, of is ie gestikt in iets?Zo zou je wel uren lang kunnen speculeren...

24-09-2018 15:55:54 merlinswit

Oudgediende



WMRindex: 3.733

OTindex: 2.915

@klok :

: Het artikel is hier inderdaad erg vaag over



Heeft hij een spatader gekregen door het niezen, is er iets anders .... Quote @merlinswit : Het artikel is hier inderdaad erg vaag overHeeft hij een spatader gekregen door het niezen, is er iets anders .... Een aneurisma bedoel je?

24-09-2018 15:57:37 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 31.432

OTindex: 65.222

Vreemd verhaal. Ik kan me niet voorstellen dat niezen de oorzaak was van zijn overlijden maar het was misschien wel de aanleiding.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: