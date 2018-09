Bedrijf verdient ruim 20.000 euro aan donaties slachtoffers Oss

De gulle giften voor de slachtoffers van het bakfietsongeval in Oss komen niet alleen bij de slachtoffers terecht, maar ook bij de site doneeractie.nl. Het bedrijf heeft al 20.000 euro aan de inzamelingsactie verdiend.



De site helpt mensen door middel van crowdfunding geld in te zamelen voor een wens, droom of project en rekent gemiddeld zes procent van de opbrengst aan commissie en 85 cent per donatie aan transactiekosten. Daarmee komen de verdiensten voor het bedrijf dus nu al boven de 20.000 euro uit. Daar doet het bedrijf niet geheimzinnig over, de marge wordt gewoon op de site vermeld.



Nick Nietveld is initiatiefnemer van de doneeractie in Oss. Hij wil met de actie geld inzamelen voor de slachtoffers, nabestaanden, de machinist en andere betrokken bij het ongeval. Tegen het Eindhovens Dagblad zegt hij korting te krijgen. "De exacte bedragen mag ik niet noemen. Daarover zijn we ook nog in overleg. Ze zijn heel loyaal."



Het bedrijf gebruikt het geld om het platform te verbeteren en te onderhouden. Floris van Haaster is bestuurder van het internetbedrijf dat onderdeel is van NetLevel. Hij mailde naar de krant: "Wij geven nooit inhoudelijk informatie over acties op ons platform. Ook niet over eventuele prijsafspraken (zoals die er in dit geval gemaakt zijn voor het starten van de actie)."



De bedoeling was om 60.000 euro op te halen. Inmiddels hebben meer dan 12.000 mensen gedoneerd en staat de teller op 186.500 euro. Maandag wordt samen met de gemeente een stichting opgericht om ervoor te zorgen dat het geld op een goede manier bij de juiste mensen terechtkomt.

Reacties

24-09-2018 14:27:36 venzje

Oudgediende



WMRindex: 13.048

OTindex: 3.719

Tja, als je zulke zaken door een commerciële partner laat regelen, moet zo'n bedrijf er natuurlijk aan verdienen.

24-09-2018 14:38:38 SamuiAxe

Oudgediende



WMRindex: 4.974

OTindex: 867

Als het gewoon vermeldt wordt zie ik geen probleem. Het doel was 60.000, er is een veelvoud hiervan opgehaald, netjes toch?

24-09-2018 14:43:25 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 9.673

OTindex: 11.008

S

steken het meeste geld in hun eigen zakken. Dat is altijd al zo geweest en het zal helaas ook altijd zo blijven. Het hele goede doel is alleen een voorwendsel om de mensen geld uit de zakken te kloppen. Een heel klein deel van het geld wordt wel goed besteed, maar meestal niet meer dan het minimum dat vereist is om nog voor een goed doel te mogen doorgaan. Ja, als ze echt 100 procent van het geld in eigen zak zouden steken, wat ze het liefste zouden willen, dan werden ze vervolgd wegens oplichting. Dus er gaat altijd een (heel) klein beetje geld naar het goede doel. Leuk om te bedenken als je zo dom bent geweest om wat van je zuurverdiende geld af te staan aan een goed doel. Een paar procent van je geld komt toch nog bij het goede doel terecht. Ja, zo gaat dat nu eenmaal in ons land. De directeuren van de goede doelen steken het meeste geld in hun eigen zakken. Dat is altijd al zo geweest en het zal helaas ook altijd zo blijven. Het hele goede doel is alleen een voorwendsel om de mensen geld uit de zakken te kloppen. Een heel klein deel van het geld wordt wel goed besteed, maar meestal niet meer dan het minimum dat vereist is om nog voor een goed doel te mogen doorgaan. Ja, als ze echt 100 procent van het geld in eigen zak zouden steken, wat ze het liefste zouden willen, dan werden ze vervolgd wegens oplichting. Dus er gaat altijd een (heel) klein beetje geld naar het goede doel. Leuk om te bedenken als je zo dom bent geweest om wat van je zuurverdiende geld af te staan aan een goed doel. Een paar procent van je geld komt toch nog bij het goede doel terecht.

24-09-2018 14:48:56 SamuiAxe

Oudgediende



WMRindex: 4.974

OTindex: 867

@De_Paus: Toch vind ik dit niet te vergelijken met de goede doelen. Dit is een klip en klaar bedrijf dat niet geheimzinnig doet over zijn inkomsten. Je weet als klant vooruit waar je aan begint.



Ik heb veel meer moeite met goede-doel-directeuren die 2 ton of meer per jaar aan salaris incasseren..

24-09-2018 14:48:57 Emmo

Stamgast



WMRindex: 36.395

OTindex: 19.573





Ik loop dus constant met volle oksels @De_Paus: Ik verdeel mijn geld, geheel volgens de instructies van de RK kerk, onder de armenIk loop dus constant met volle oksels

24-09-2018 15:19:49 allone

Oudgediende



WMRindex: 35.553

OTindex: 66.494

@Emmo :

Ik loop dus constant met volle oksels QuoteIk loop dus constant met volle oksels zo heet is het toch niet meer.. zo heet is het toch niet meer..

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: