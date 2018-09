Utrechtse vrouw: Ik werd opgelicht door Amerikaanse generaal

Een 60-jarige vrouw uit Utrecht is voor vele tienduizenden euro's opgelicht door een bende criminelen. De vrouw beweert dat de leider van die bende een hoge militair uit Amerika is. De kans is groot dat de foto en naam van deze generaal gebruikt zijn door de daders. De vrouw heeft aangifte gedaan van de oplichting bij de politie. Die bevestigt dat er een onderzoek loopt naar de zaak.



De vrouw voelde zich eenzaam en zocht op internet contact met iemand die zich voordeed als Mark A. Milley. Mark Milley bestaat echt en is een viersterrengeneraal in het Amerikaanse leger. Op dit moment is hij de chef-staf. Hij is daarmee de hoogste militair en direct betrokken bij het Witte Huis.



De man die zich voordeed als Milley beloofde de Utrechtse vrouw dat hij haar rijk en gelukkig zou maken. Hij stuurde haar foto's van koffers vol met bankbiljetten. Later werd de vrouw gebeld door iemand die zei dat hij op Schiphol werkte. Hij stuurde haar foto's van documenten met veel officiële logo's en stempels. De man zei dat er op de luchthaven een functionaris was aangekomen met een koffer. De vrouw kreeg een code, die ze moest controleren als de man aan haar deur kwam. Voor het vrijgeven van de koffer moest ze wel een paar duizend euro invoerrechten betalen. Dat geld werd bij haar thuis opgehaald.



De vrouw heeft regelmatig telefonisch contact gehad met 'Milley'. Zij zocht filmpjes op van de viersterren generaal op YouTube. Ze beweert dat de stem van de man op de filmpjes, dezelfde is als de man die ze aan de telefoon had.



Een paar dagen na het telefoontje vanaf Schiphol kwamen er daadwerkelijk mannen aan huis met koffers. Daar werden twee biljetten van 100 dollar uitgehaald, die onder de kraan met chemicaliën gewassen moesten worden. De vrouw moest tegelijkertijd het licht aan en uit blijven doen, om het proces te versnellen. Toen de chemicaliën op waren, moest de vrouw opnieuw duizenden euro's betalen om nieuwe chemicaliën te kunnen kopen. Dat spul moest uit Zwitserland komen.



De vrouw twijfelde regelmatig over de dingen die ze moest doen, en het geld dat ze moest betalen. Op die momenten belde ze met 'Milley', die haar telkens overtuigde dat die paar duizend euro in het niets vielen bij de miljoenen euro's die hij haar zou geven.



De mannen die bij de vrouw langskwamen, hadden allemaal een donker uiterlijk. De vrouw heeft een paar maal om een paspoort gevraagd. Ze kreeg toen een Surinaams paspoort te zien. Uiteindelijk heeft ze circa 44.000 euro betaald. Ook heeft ze eenmaal geld overgemaakt naar een bankrekening in België. 'Milley' heeft haar daarnaast gedwongen haar sieraden te verkopen. De vrouw had het geld gespaard voor haar pensioen en zegt nu niets meer te hebben.



De Utrechtse politie wil niet ingaan op de details van de zaak, maar een woordvoerder bevestigt dat er onderzoek wordt gedaan. Ook de Rabobank in Utrecht doet onderzoek.



De vrouw is er overigens nog steeds van overtuigd dat ze te maken heeft gehad met de echte generaal Mark A. Milley. Ze heeft contact gezocht met de Amerikaanse ambassade in Den Haag.



S Ik krijg als Paus zijnde toch een beetje de indruk dat die mevrouw is opgelicht door iemand die zich voordeed als die generaal. En die zgn. invoerrechten, die krijgt een normaal mens toch altijd in de vorm van een soort belastingaanslag die je per bank moet betalen aan de Staat der Nederlanden. Het aan de deur ophalen van invoerrechten is er bij de echte Inspectie van Invoerrechten en Accijnzen niet bij.

Ik werd opgelicht door Amerikaanse generaal



De titel klopt niet. Het moet zijn: Ik heb me laten oplichten door een nep-generaal.

Ze is er gewoon blindelings ingetuind.



De vrouw is er overigens nog steeds van overtuigd dat ze te maken heeft gehad met de echte generaal Mark A. Milley. Wie weet. Op het gebied van 'fake news' zie ik de kliek van Trump inmiddels overal toe in staat. Al was het alleen maar omdat het kán.

Einstein.. De man had gelijk, domheid en hebzucht zijn de pijlers waar deze oplichters mee werken. Wat een oerdomme vrouw is dit geweest Twee dingen zijn oneindig, het universum, en menselijke domheid. Maar van het universum weet ik het nog niet helemaal zeker.Einstein.. De man had gelijk, domheid en hebzucht zijn de pijlers waar deze oplichters mee werken. Wat een oerdomme vrouw is dit geweest

Okay..... Ik kan mij voorstellen dat je in een tijd van eenzaamheid contact zoekt via internet. Maar als iemand je vraagt om geld over te maken ga je toch eerst onderzoeken of degene naar wie je geld overmaakt te vertrouwen is?

En voor je het vraagt, ik ben heel erg goed te vertrouwen

