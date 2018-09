Verbazing om gedoogbeleid Artis: Dit kan toch niet kloppen?

Op sociale media is met verbazing gereageerd op een e-mail waaruit blijkt dat Artis blowende bezoekers gedoogt. De dierentuin laat nu weten aan plannen te werken voor verscherping van het rookbeleid.Regelmatig worden ze gespot. Toeristen die blowend zitten te genieten van de giraffen of chimpansees. Andere bezoekers, bijvoorbeeld ouders met kinderen, zijn daar niet altijd blij mee. Maar de toeristen doen niets dat niet mag, blijkt uit een e-mail van Artis aan een bezoeker.Jaarkaarthouder Vikaash Mahabir publiceerde de e-mail gisteravond op Twitter. Een medewerker van de dierentuin schrijft dat Artis een gedoogbeleid hanteert met betrekking tot roken en blowen. De zoo zou zo de richtlijnen van de gemeente en andere parken in Nederland volgen.'Dit kan toch niet kloppen? Er lopen allemaal kleine kinderen', reageert een Twitteraar. 'Lekker voorbeeld voor al die gezinnen met een jaarkaart en alle Amsterdamse basisschoolklassen die elk jaar op bezoek mogen', schrijft een ander.Een woordvoerder van Artis laat AT5 weten dat de inhoud van de e-mail klopt. Bij speelplekken, op terrassen en in gebouwen geldt een rookverbod, maar in de rest van de park wordt roken en blowen gedoogd. 'Maar we nemen deze signalen serieus en zijn momenteel bezig met plannen voor het verscherpen van ons rookbeleid. Het heeft zeker onze focus.'In sommige pretparken is roken (en dus ook blowen) inmiddels al volledig verboden. In principe zou Artis dit ook kunnen doen, omdat de dierentuin geen openbaar park is.Volgens mediawetenschapper Sidney Vollmer is het blowen door toeristen in Artis de afgelopen jaren flink toegenomen. 'Een groteske trend', noemt hij het. Op Engelstalige websites wordt hier en daar zelfs getipt om onder invloed van softdrugs of paddo's de dierentuin te bezoeken.