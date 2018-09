Grieks eiland smeekt Mamma Mia-fans: laat kiezelstenen liggen

Wie Mama Mia! gezien heeft, herkent de beelden van Skiathos wellicht. Het Griekse eiland diende (deels) als set voor de hitfilm en dat heeft het toerisme geen windeieren gelegd.



Er is alleen één nadeel: de kenmerkende keitjes van het bekendste strand, Lalaria, verdwijnen als sneeuw voor de zon.



De release van de tweede Mamma Mia!-film, afgelopen zomer, versnelde dat proces nog eens. Skiathos neemt nu maatregelen, schrijft The Guardian.



De kustwacht inspecteert toeristenboten die voor een dagje naar het Lalaria-strand komen. De kapiteins van deze boten waarschuwen hun klanten daar ook voor. Toeristen die betrapt worden met de stenen, kunnen een boete krijgen van duizend euro.



Op de stranden en in de rondvaartboten hangen daarom posters met waarschuwingen. Bezoekers die zich op het laatste moment bedenken, kunnen de kiezelstenen nog achterlaten op het vliegveld, in speciale brievenbussen.



"We hebben geen keuze", zegt Thodoris Tzoumas, hoofd van Skiathos' culturele vereniging, tegen de site. "Op Lalaria is geen lawine geweest, maar de natuurlijke schoonheid verdwijnt in alarmerend tempo." Een week geleden werd een beroemd strand op Zakynthos getroffen door een aardverschuiving.



Hoewel de meeste maatregelen gericht zijn op toeristen, zijn zij niet de enige die ervoor zorgen dat de stranden steenloos worden. "Bewoners nemen de kiezelstenen ook mee", verzucht Athina Papageorgiou, woordvoerster van de lokale gemeente. "Ze maken er mozaïekvloeren mee in hun huizen."



Vroeger, toen de stenen nog niet zo snel verdwenen, zorgde de wind er in de wintermaanden voor dat de voorraad weer werd aangevuld. Alleen zijn er nu zó veel kiezelstenen meegenomen, dat dat niet meer genoeg is.



Gelukkig lijken de maatregelen te werken, zegt Tzoumas. "De brievenbussen staan er nog maar een paar dagen, maar beginnen al vol te raken."

Reacties

24-09-2018 09:18:51 venzje

Ik weet na lezing van het artikel nog steeds niet wat die films nou te maken hebben met het weghalen van kiezels. En wie die films niet gezien heeft?Ik weet na lezing van het artikel nog steeds niet wat die films nou te maken hebben met het weghalen van kiezels.

24-09-2018 09:19:41 Emmo

@venzje : Ik heb (een van de) films gezien. En ik weet het óók niet.

