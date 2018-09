Bedrijf doneert per ongeluk lading bananen met cocaïne aan Texaanse gevangenis

Twee alerte Texaanse gevangenismedewerkers hebben bij toeval een grote drugsvondst gedaan. Ze waren op pad gestuurd om een lading overrijpe bananen op te halen die was gedoneerd aan de Dienst Justitiële Inrichtingen van de staat. Er bleek echter meer dan fruit in de dozen te zitten, berichten Amerikaanse media.



De medewerkers ontdekten het witte poeder toen ze de lading gingen ophalen in de haven van Freeport, berichten Amerikaanse media. Ze vonden dat één van de dozen met bananen vreemd aanvoelde. Toen het duo de kist opende, troffen ze de cocaïne aan. Daarop sloegen ze alarm en werden alle kisten doorzocht.



De gevangenismedewerkers bleken een grote drugsvondst te hebben gedaan. Er zaten 540 pakketjes cocaïne in de lading fruit, met een geschatte straatwaarde van omgerekend ruim 15 miljoen euro. Het bedrijf dat de lading heeft gedoneerd wilde niet reageren.

