CBR verwijst tientallen automobilisten naar �neparts�

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) heeft dit jaar 34 automobilisten medisch laten keuren door een 'arts' die niet als zodanig geregistreerd staat. Daardoor zijn al deze keuringen ongeldig.



Het CBR biedt de betrokkenen excuses aan en belooft snel nieuwe, gratis keuringen te regelen. Tot het moment dat dit geregeld is, blijft hun rijbewijs geldig. Het CBR zegt geen gebruik meer te maken van de diensten van de betrokken persoon. Alle artsen in het eigen bestand zijn doorgelicht; daar zijn volgens de instantie geen andere problemen uit naar voren gekomen.



Het CBR, dat in Nederland de rijvaardigheid en medische geschiktheid van bestuurders beoordeelt, werd door een automobilist op de fout gewezen. Omdat deze man diabetes heeft en afgelopen voorjaar door de politie van de weg werd gehaald, wilde het CBR hem laten herkeuren. In de uitnodigingsbrief werd die persoon een "internist/intensivist" genoemd. Die moest controleren of de bestuurder medisch nog wel geschikt was om de weg op te gaan.



Toen de automobilist de specialist voor de keuring wilde opzoeken in het zogenoemde BIG-register, bleek die daarin niet te vinden te zijn. Alleen mensen die in dat register worden vermeld, mogen in Nederland een medische titel voeren.



Een telefoontje naar het CBR hielp niet: de bezorgde automobilist moest gewoon naar de keuring. Wat hij daar aantrof, maakte hem alleen maar wantrouwiger. "Ik kwam in een slecht ingericht kantoor terecht met geen enkel medisch hulpmiddel. En dan vroeg die neparts ook nog eens 400 euro voor die slechte keuring, een bedrag dat ver over de bestaande richtlijnen heen gaat. Het uiteindelijke rapport was slecht en de conclusie sloeg nergens op."



Na maandenlang gesoebat over de kwestie moest het Bureau Rijvaardigheidsbewijzen erkennen dat de bestuurder gelijk had: de arts mocht zich inderdaad niet langer zo noemen. In een eerder stadium was dat nog wel het geval geweest. Het CBR doet geregeld steekproeven in het BIG-register om de artsen te checken, maar die hadden deze fout niet naar boven gebracht. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat de man begin 2017 nog wel als arts geregistreerd stond.



In de beoordeling van de klacht van de automobilist met diabetes wijst het CBR erop dat het "voeren van een titel zonder inschrijving in het BIG-register strafbaar is". Onduidelijk is nog of de organisatie aangifte doet.



Het CBR geeft toe dat het alerter had moeten reageren nadat de automobilist aan de bel had getrokken. "De klachten en verbeterpunten die u naar voren heeft gebracht, worden meegenomen in onze inspanningen om de kwaliteit van onze dienstverlening en communicatie te verbeteren", staat er in een beoordeling van zijn klachten. De man is in totaal vier maanden zijn rijbewijs kwijt geweest.



Het CBR ligt al langer onder vuur van ontevreden automobilisten vanwege een gebrek aan klantvriendelijkheid en trage procedures. Een van hen was een 78-jarige man die ten onrechte zijn rijbewijs had moeten inleveren. Minister Van Nieuwenhuizen noemde zijn verhaal afgelopen april in de Tweede Kamer schrijnend. In reactie op de kritiek beloofde het CBR beterschap .

goed dat deze automobilist zo alert was. als hij net zo alert rijdt en geen overtredingen begaat, dan is er weinig aan de hand

